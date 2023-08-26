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Бойцы ЧВК "Вагнер" останутся в Беларуси. С какой целью — неизвестно

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Бойцы ЧВК "Вагнер" на танке
Бойцы ЧВК "Вагнер". Фото: Stringer/Anadolu Agency/Getty Images

Не менее 3 тысяч наемников из ЧВК «Вагнер» остаются после гибели Евгения Пригожина на территории Беларуси. Александр Лукашенко заявил, что они останутся в стране и дальше. Одной из целей их пребывания может быть сохранение напряженности на границе с Польшей и Литвой.

Подразделения «Вагнера» оказались в Беларуси после мятежа 24 июня в результате договоренностей между Владимиром Путиным, Евгением Пригожиным и Александром Лукашенко. Точное количество бойцов официально не называлось, близкий к ЧВК телеграм-канал Grey Zone утверждал, что в Беларуси оказалось около 7 тыс. наемников.

Белорусские власти выделили для их палаточного городка заброшенную воинскую часть в Минской области недалеко от населенного пункта Осиповичи. Журналисты «Радио Свобода» (признано в России «иностранным агентом»), проанализировав спутниковые снимки, пришли к выводу, что территория этого палаточного лагеря сокращалась с начала августа. Это могло быть вызвано передислокацией бойцов в лагеря в России или их отправкой в Африку.

Сейчас в лагере может находиться около 3 тысяч наемников — «Радио Свобода» насчитало на спутниковом снимке под Осиповичами 174 палатки вместимостью 20 человек каждая.

Никаких серьезных задач в Беларуси у ЧВК «Вагнер» в течение лета 2023-го не появилось. Бойцы проводили совместные учения с белорусскими военными и МВД. Договорившиеся стороны и не скрывали, что Беларусь для «вагнеровцев» — перевалочная база для командировок в Африку или возвращения в Россию.

Под чьим командованием они находятся теперь и в чем будет заключаться их дальнейшая миссия после гибели Евгения Пригожина и командира Дмитрия Уткина — неизвестно.

О каких-то конфликтах российских наемников и местного населения также не сообщалось. Бежавший в Норвегию один из командиров «Вагнера» Андрей Медведев в беседе с изданием «Зеркало» рассказал, что в Беларуси среди бойцов нет бывших осужденных, завербованных туда из колоний.

«Белорусам нечего бояться „вагнеров“, которые там стоят, — они не будут трогать простых людей. К тому же зэков сейчас там нет — их пораспускали по полевым лагерям в России. Оставшихся держат в ежовых рукавицах», — сказал Медведев.

Офицер армии Беларуси (он не называл своего имени) заявил изданию «Наша Нива», что лагерь под Осиповичами охраняет белорусский спецназ и бойцы Сил специальных операций Беларуси.

«Слушайте, через дорогу бабушку переведут, в магазине сдачу не берут. Удивительные люди. Железная дисциплина», — так характеризовал живущих в Беларуси бойцов Александр Лукашенко.

«Зеркало» и телеканал «Белсат» опросили экспертов и провели собственный анализ ситуации после гибели Евгения Пригожина. Они пришли к следующим выводам.

Некоторое, скорее всего, незначительное количество бойцов останется в Беларуси и дальше — просто чтобы сохранить базу. Кроме того, российские и белорусские власти полностью устраивает ситуация, при которой власти соседних Польши и Литвы рассматривают ЧВК как угрозу для себя. После гибели Пригожина политики в обеих странах заявили, что эта угроза сохраняется.

Не исключено, что некоторые «вагнеровцы» примут белорусское гражданство и пойдут в силовые структуры. Такой опыт у Минска есть: еще в 2014 году в местный ОМОН брали бежавших из Украины бойцов отряда спецназа «Беркут».

Кроме того, Лукашенко даже хотел, «отталкиваясь от них [наемников ЧВК], активнее создавать контрактную армию».

Основной контингент «Вагнера», полагают белорусские издания, будет востребован Россией для операций в Африке, а также, возможно, в Украине. Только теперь наемники будут подписывать контракты с российским минобороны и другими силовыми ведомствами.

Такая же информация есть и у телеграм-канала Grey Zone: якобы наемникам уже предлагают контракты с некими специальными подразделениями минобороны РФ для отправки в страны Африки (анонимные авторы телеграм-канала сомневаются, что подразделения будут столь же эффективными как ЧВК).

Аналитики также уверены, что Александр Лукашенко будет просить (или уже просил), чтобы деятельность «Вагнера» в Беларуси финансировала Россия — у Минска денег на это нет.

В пятницу ситуацию с бойцами ЧВК «Вагнер» прокомментировал Александр Лукашенко, но яснее от этого не стало. Лукашенко сказал (цитаты по государственному агентству «Белта»), что «„Вагнер“ жил, „Вагнер“ жив и „Вагнер“ будет жить в Беларуси, как бы кому-то это ни не хотелось».

При этом он добавил: «В течение нескольких дней все будут здесь, до 10 тысяч человек. Сейчас нет необходимости их здесь держать. Поэтому никуда они не бегут. Столько, сколько нам надо и этому подразделению, они будут у нас жить и работать».

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2034090-boytsy-chvk-vagner-ostanutsya-v-belarusi-s-kakoy-tselyu-neizvestno/

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