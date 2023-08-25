Heineken удалось продать свой бизнес в России за 1 евро

Пиво Heineken. Иллюстративное фото: Justin Sullivan/Getty Images

Пивной гигант Heineken объявил о том, что смог продать российский бизнес, включающий семь пивоваренных заводов и 1800 сотрудников, российской упаковочной и косметической компании за символическую сумму 1 евро. Другому крупнейшему мировому производителю пива Carlsberg это не удалось — его российские активы забрало государство.

Компания Heineken объявила о завершении сделки по продаже активов в России, покупателем стал крупный производитель парфюмерно-косметической и хозяйственно-бытовой продукции в аэрозольной упаковке из Ставропольского края. Сделка получила все необходимые одобрения. Таким образом завершен процесс ухода из России, начавшийся в марте 2022 года.

100% акций Heineken в России (ООО "Объединенные пивоварни Хейнекен") проданы всего за 1 евро, следует из пресс-релиза компании, при этом покупателю нужно будет погасить внутригрупповую задолженность в размере около 100 млн евро.

За такую же сумму в октябре 2022 года Nissan согласился продать свое российское подразделение государственному автомобильному институту НАМИ, став тогда последним крупным мировым автопроизводителем, покинувшим Россию на фоне вторжения в Украину.

По оценке Heineken, продажа российских активов принесет "ожидаемый общий совокупный убыток в размере 300 млн евро". Это лучше, чем полная потеря контроля над российскими активами.

В этом году Россия предприняла шаги, чтобы осложнить уход компаний из страны. В конце апреля российский президент Владимир Путин подписал указ о временном управлении иностранными активами, а в июле Россия забрала себе местные предприятия французской Danone и датской Carlsberg, напоминает Wall Street Journal.

Гендиректором "Данон Россия" — одного из крупнейших в России производителей молочных продуктов, — переданной под управление Росимущества, стал 32-летний племянник Рамзана Кадырова и министр сельского хозяйства Чечни Якуб Закриев. Принадлежащую Carlsberg пивоваренную компанию «Балтика» возглавил ее 70-летний основатель Таймураз Боллоев.

В отличие от других крупнейших международных компаний (например, от того же Nissan), сделка Heineken не предусматривает обратного выкупа. Новому владельцу достанутся все оставшиеся активы нидерландской компании в России, включая семь пивоваренных заводов.

Покупателем стала группа «Арнест» — производитель парфюмерно-косметической и хозяйственно-бытовой продукции в аэрозольной упаковке. Среди его продукции — дезинфекторы, антиперсперанты, освежители воздуха и дихлофос.

В марте прошлого года после начала войны в Украине компании Heineken объявила о том, что приостанавливает операции в России. Позже один из крупнейших производителей пива в мире принял решение полностью уйти из России и передать российский бизнес новому владельцу. Процесс в итоге затянулся до конца лета 2023 года.

Производство пива под брендом Heineken в России прекратили еще весной 2022 года, а теперь в течение полугода будет прекращено и производство пива под брендом Amstel. Останутся российские марки из портфеля Heineken.

Другая крупнейшая пивоваренная компания Carlsberg, которая собиралась продать российский бизнес, не смогла этого сделать, так как Путин передал ее активы во временное управление Росимуществу.

После этого в конце июля компания Heineken предупреждала об усложнившихся условиях выхода из российских активов на фоне «недавних событий», напомнив, что ее заявка на одобрение сделки по продаже активов в России ожидает одобрения властей.

"Недавние события демонстрируют серьезные проблемы, с которыми сталкиваются крупные производственные компании при выходе из России", — заявил генеральный директор Heineken Дольф ван ден Бринк.

На завершение сделки Heineken с «Арнест» ушло почти 18 месяцев, отмечает Wall Street Journal. В сентябре группа «Арнест» купила российский бизнес американского производителя консервных банок Ball за 530 млн долларов. Heineken описывает покупателя своего российского бизнеса как крупнейшего производителя косметики, товаров для дома и металлической упаковки для легкой промышленности в России.

В Heineken заявили, что компания «Арнест» взяла на себя обязательство сохранить персонал Heineken в течение трех лет. Что касается брендов, то сохранятся не только российские, но и австрийские — Gösser и Edelweiss, а также чешская — Krusovice.

Как уточняет Wall Street Journal, разрешение на дальнейшую продажу этих брендов в России было требованием для получения одобрения на сделку. Эта лицензия будет действительна в течение трех лет и разрешает использовать названия брендов только на кириллице.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2034022-heineken-udalos-prodat-svoy-biznes-v-rossii-za-1-evro/