Потенциальные кандидаты в президенты США от республиканцев проведут первые дебаты. Без Трампа

Белый дом. Фото: Rudy Sulgan/Getty Images

В среду в штате Висконсин пройдут первые дебаты претендентов на номинацию в президенты США от Республиканской партии. Всего их девять человек, но главного кандидата с наивысшим рейтингом поддержки однопартийцев – Дональда Трампа – на дебатах не будет.

Вновь претендующий на Белый дом экс-президент написал на своей социальной платформе Truth Social, что не поедет в Милуоки, потому что и так значительно опережает всех остальных и не видит смысла биться за популярность.

"Публика знает, кто я и насколько успешным был мой президентский срок. Поэтому я не приму участие в дебатах", – говорится в сообщении.

Однако его отказ может быть связан с хлопотами его штаба в связи с уголовным преследованием в отношении Трампа и нежеланием отвечать на неудобные вопросы по этой теме.

Дебаты республиканцев будут транслироваться по всей стране.

Штат Висконсин был неслучайно выбран для их проведения. Это один из так называемых колеблющихся штатов, за которые участники президентской гонки бьются особенно ожесточенно.

На прошлых выборах с небольшим отрывом здесь победили демократы в лице Джо Байдена.

Каков расклад?

Среди республиканцев-претендентов на номинацию самыми известными широкой общественности являются сам Трамп, экс-вице-президент США Майк Пенс, губернатор Флориды Рон ДеСантис и бывшая постпред США при ООН Никки Хейли.

Майк Пенс. Фото: George Frey/Getty Images

Наблюдатели отмечают, что в этот раз в гонке за выдвижение участвовало рекордное число кандидатов – от бизнесменов до мэров, сенаторов и бывших и нынешних губернаторов.

Однако, чтобы быть допущенными к стадии теледебатов, помимо выполнения ряда других условий претендентам необходимо заручиться как минимум 1% голосов по итогам трех туров общенационального голосования.

Этот барьер преодолели лишь девять человек.

В настоящий момент Дональд Трамп – безусловный лидер гонки. По данным опросов New York Times, его поддерживают порядка 54% республиканцев по всей стране (результаты разных опросов могут отличаться на 1-2%).

Его ближайший преследователь Рон ДеСантис набрал 16%, на третьем месте – Майк Пенс с 5%.

К следующему раунду дебатов число участников сократится, они будут отсеиваться на основании соответствия квалификационным требованиям.

Уже сейчас ясно, что позициям Трампа ничто не угрожает, его отрыв позволит ему пройти все этапы отборочного процесса.

Но судьбу номинации будут решать уже не простые американцы, а партийные элиты, и это – непредсказуемо.

Рон Десантис. Фото: Thomas Simonetti for The Washington Post via Getty Images

Главные темы дебатов

Ожидается, что будут подняты самые разные вопросы – от борьбы с преступностью до имиграции и прав ЛГБТ.

Самой сложной для республиканцев является тема абортов. Консервативное крыло партии последовательно борется за введение жестких ограничений на процедуру, а некоторые вообще призывают полностью ее запретить.

Однако именно эта тема может склонить колеблющиеся штаты в сторону демократов. Даже в среде республиканцев далеко не все поддерживают столь жесткий курс в отношении абортов.

Большое внимание в своей гонке республиканцы также уделяют вопросам образования.

В последнее время все больше консервативных групп выступают за более строгий контроль над учебной программой и наделение родителей правом фильтровать учебные материалы и пособия для своих детей.

Кроме того, отдельной и важной темой республиканских дебатов может стать сам Дональд Трамп.

Экс-президент обвиняется по четырем уголовным статьям, включая превышение власти, и недавно был оставлен на свободе под залог в 200 тыс. долларов.

Многие американцы, поддерживающие Республиканскую партию, считают его жертвой политически мотивированного преследования. А некоторые претенденты на номинацию дали понять, что намерены помиловать его, если возглавят Белый дом.

При этом отношение к Трампу в высших партийных эшелонах остается весьма неоднозначным.

Никки Хейли. Фото: Theo Wargo / Getty Images

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2033703-potentsialnye-kandidaty-v-prezidenty-ssha-ot-respublikantsev-provedut-pervye-debaty-bez-trampa/