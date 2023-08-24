Министр финансов США готовится посетить Китай для обсуждения сотрудничества

США и Китай. Иллюстративное фото: pexels.com

Переговоры на высоком уровне продолжаются между Китаем и США. В начале следующей недели министр торговли США Джина Раймондо посетит Китай, чтобы обсудить потенциальное сотрудничество двух стран, передает CNBC.

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Министр торговли США Джина Раймондо собирается посетить Китай с 27 по 30 августа. В сообщении китайской стороны говорится, что предстоящий визит Раймондо состоится по приглашению министра торговли Китая Ван Вэньтао. Американская сторона не упомянула такие детали и заявила, что Раймондо встретится с высокопоставленными чиновниками КНР и лидерами бизнеса из США.

Она также намерена обсудить вопросы, касающиеся коммерческих отношений США и Китая, проблемы, с которыми сталкивается американский бизнес, а также области потенциального сотрудничества, говорится в сообщении США. Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил, что поездка Раймондо станет для администрации Байдена возможностью объяснить причину нового указа, направленного на регулирование американских инвестиций в китайский бизнес.

Салливан охарактеризовал отношения между двумя крупнейшими экономиками мира как сложные и конкурентные. Он заявил, что администрация Байдена продолжит проявлять максимальную дипломатию.

"Мы сосредоточены на защите нашей национальной безопасности и обеспечении устойчивых цепочек поставок, а также на поддержании экономических отношений с Китаем", — добавил он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2033610-ministr-finansov-ssha-gotovitsya-posetit-kitay-dlya-obsuzhdeniya-sotrudnichestva/