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Китайский язык вводят в школьную программу в Саудовской Аравии

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Чернильница с кистью и китайские иероглифы
Китайские иероглифы. Иллюстративное фото: pexels.com

В Саудовской Аравии школьникам начнут преподавать китайский язык. Такое решение было принято во время визита наследного принца страны в Пекин, сообщает местное издание Saudi Gazette.

По данным издания, Министерство образования Саудовской Аравии поручило всем государственным и частным средним школам Королевства реализовать программу обучения китайскому языку. Занятия будут проводиться два раза в неделю в течение семестра.

Китайский язык будут преподавать ученикам второго курса средней школы.

"При каждом отделе образования будет определено несколько школ с преподаванием китайского языка", – говорится в сообщении.

Отмечается, что решение о преподавании китайского языка в саудовских школах было принято во время визита наследного принца и премьер-министра Мухаммеда бен Салмана в Пекин.

Как пишет газета, между двумя странами было достигнуто соглашение о разработке плана по включению китайского языка в учебную программу на всех уровнях образования в саудовских школах и университетах. Такая инициатива является частью укрепления двустороннего сотрудничества стран.

При этом по информации ТАСС, в последние годы Китай и Саудовская Аравия активно наращивают двустороннее взаимодействие в различных сферах, особенно в экономике.

В феврале 2019 года наследный принц Саудовской Аравии посетил Пекин, а в декабре 2022 года председатель КНР Си Цзиньпин совершил визит в королевство, в ходе которого стороны заключили соглашение о стратегическом партнерстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2033565-kitayskiy-yazyk-vvodyat-v-shkolnuyu-programmu-v-saudovskoy-aravii/

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