Тихоокеанский триумвират против Китая и КНДР: главы США, Южной Кореи и Японии встречаются в Кэмп-Дэвиде

Фумио Кисида, Джо Байден и Юн Сук Ёль. Фото: Nathan Howard/Sipa/Bloomberg via Getty Images

Президент США Джо Байден в пятницу принимает в своей резиденции Кэмп-Дэвид президента Южной Кореи Юн Сук Ёля и премьер-министра Японии Фумио Кисиду. Это первый такой трехсторонний саммит, который призван усилить их сотрудничество на фоне усилившейся угрозы со стороны Китая и КНДР.

Южная Корея и Япония — важные союзники США в Тихоокеанском регионе, однако отношения между этими двумя странами, особенно после Второй мировой войны, складывались непросто.

США пообещали начать «новую эру» в отношениях с обеими странами, и, как говорят аналитики, это надо делать как можно быстрее. Союзникам все больше угрожает растущая военная мощь Китая, еще одного основного игрока региона, и развитие ядерной программы Северной Кореи.

При организации саммита Байден воспользовался тем, что Япония и Южная Корея, где размещены десятки тысяч американских военнослужащих, недавно смогли уладить некоторые исторические разногласия.

Как ожидается, по итогам встречи будет объявлено о новом сотрудничестве в области противоракетной обороны и технологий.

По словам высокопоставленных представителей администрации США, ожидается, что три страны создадут трехстороннюю «горячую линию», которая позволит правительствам общаться во время кризиса.

Кроме того, планируется выпустить заявление, в котором будет упомянута новая риторика Пекина о том, что Тайвань, если потребуется, может быть присоединен к Китаю военным путем.

Курт Кэмпбелл, координатор Белого дома по делам Индо-Тихоокеанского региона, заявил, что связи Вашингтона с Токио и Сеулом станут «определяющими трехсторонними отношениями в XXI веке».

«То, что вы увидите в пятницу, — это очень амбициозный набор инициатив, направленных на закрепление трехстороннего взаимодействия как сейчас, так и в будущем», — заявил Кэмпбелл.

По словам научного сотрудника Гуверовского института при Стэнфордском университете Майкла Ослина, обмен разведданными в режиме реального времени для защиты от возможных ракетных атак поможет сближению Японии и Южной Кореи.

«Это укрепляет доверие, поскольку идет обмен информацией, — сказал он. — Раньше мы такого не видели».

Осуждение Пекина и дружба КНДР с Россией

Предыдущие администрации США не раз пытались стимулировать укрепление оборонных связей между Японией и Южной Кореей, но добиться значительного прогресса в этом им не удалось.

Но в администрации США считают, что в этот раз успех возможен и сторонам удастся установить отношения, которые переживут президентские сроки лидеров, встречающихся в Кэмп-Дэвиде.

Пекин ожидаемо осудил проведение саммита, заявив, что «выступает против формирования соответствующими странами различных клик и их практики обострения конфронтации и создания угрозы стратегической безопасности других стран».

«Китай обратил внимание, что некоторые исключающие друг друга группы, собираемые для обеспечения так называемой „региональной безопасности“, лишь усиливают вражду и подрывают стратегическую безопасность других стран, — заявил Лю Пэнъюй, пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне. — Китай решительно выступает против такой практики».

Представитель Госдепартамента Ведант Пател в ответ сказал: «Нет никаких оснований рассматривать этот саммит как провокационный шаг или попытку разжечь напряженность».

Встреча в Кэмп-Дэвиде проходит всего через несколько дней после того, как лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и президент России Владимир Путин обменялись письмами.

Как сообщило государственное информационное агентство Северной Кореи KCNA, в них лидеры двух стран обещали развивать отношения, которые Ким назвал долгосрочными и стратегическими.

В ответ Путин призвал к более тесным связям между Москвой и Пхеньяном.

«Уверен, что мы будем и впредь наращивать двустороннее сотрудничество во всех областях на благо наших народов, в интересах укрепления стабильности и безопасности на Корейском полуострове и в регионе Северо-Восточной Азии в целом», — говорится в заявлении, распространенном Кремлем.

Южная Корея и Япония: заклятые союзники

Между Южной Кореей и Японией исторически сложились непростые отношения, во многом обусловленные японской оккупацией полуострова с 1910 по 1945 год. По оценкам, во время Второй мировой войны 200 тыс. человек, большинство из них — южнокорейцы, были обращены японцами в сексуальное рабство.

До вступления Юн Сук Ёля в должность в мае 2022 года двусторонние отношения практически прекратились из-за требований корейцев о компенсации за использование Японией принудительного труда в период колониального господства на Корейском полуострове.

Однако Юну и Кисиде, похоже, удалось договориться по вопросу компенсаций и установить теплые отношения. В частности, они вместе посетили мемориал корейским жертвам атомной бомбардировки Хиросимы, когда в мае в городе проходил саммит G7.

Похоже, впервые за последние десятилетия политические лидеры Сеула и Токио готовы сотрудничать, несмотря на риск внутренней критики, отмечает в своей статье для New York Times Дэниел Рассел, вице-президент Института политики Азиатского общества в Нью-Йорке. Он был помощником госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона в администрации президента Барака Обамы.

«Важно, что угроза со стороны Китая заставляет Южную Корею и Японию больше объединяться, проводить больше визитов и иным образом сотрудничать с США, чтобы иметь возможность противостоять Китаю», — считает Майкл Аллен, работавший в Совете национальной безопасности Белого дома в администрации Джорджа Буша-младшего.

По словам Аллена, демонстрация единства в ходе трехстороннего саммита, если он пройдет в соответствии с планом, может стать сигналом для Китая и всего региона.

Единый тихоокеанский фронт

Исторические разногласия между двумя ближайшими азиатскими союзниками Америки — Японией и Южной Кореей — слишком долгое время представляли собой потенциальную угрозу интересам безопасности США в регионе, сказано в публикации.

Затянувшееся недовольство корейцев наследием японской колониальной оккупации и нежелание Токио признать прошлые ошибки подрывали попытки американцев представить единый фронт союзников в Тихоокеанском регионе.

Теперь, как отмечает Рассел, деваться им некуда: ситуация с безопасностью в регионе ухудшилась. Пекин активно наращивает свой военный потенциал, выдвигает обширные территориальные претензии и угрожает силовым присоединением Тайваня.

Северная Корея беспрецедентными темпами развивает свою ядерную и ракетную программы. Риски войны в Азии обострились.

Единый фронт Японии, Южной Кореи и Соединенных Штатов — это не просто армии трех стран, отмечает Рассел. И продолжает, что в условиях, когда Китай и Россия посягают на важные международные нормы, это геополитическая необходимость.

Коллективная мощь трех важнейших демократий, экономик и технологических лидеров мира послужит оплотом международного порядка, основанного на правилах — если они смогут сохранить единство.

При этом, по мнению эксперта, важно четко обозначить, что эти отношения определяются не только как союз против Китая.

Будучи важными лидерами в области торговли, промышленности и инноваций, три страны усиливают сотрудничество по таким жизненно важным вопросам, как технологии, цепочки поставок и экономическая безопасность.

На саммите должен быть подготовлен документ, в котором будет дан анализ достигнутого на сегодняшний день прогресса в этих областях и изложена концепция его дальнейшего развития, считает Рассел.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2033115-tihookeanskiy-triumvirat-protiv-kitaya-i-kndr-glavy-ssha-yuzhnoy-korei-i-yaponii-vstrechayutsya-v-kemp-devide/