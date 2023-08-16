Северная Корея заявила, что американский солдат бежал на ее территорию из-за расизма в армии

Трэвис Кинг (на фото в телевизоре). Фото: Anthony Wallace / AFP via Getty Images

Пхеньян заявил, что американский солдат Трэвис Кинг, сбежавший в июле на территорию Северной Кореи, сделал это из-за «бесчеловечного обращения и расовой дискриминации» в армии.

23-летний рядовой пересек границу с Южной Кореей 18 июля, примкнув к экскурсии в демилитаризованной зоне.

Как сообщило государственное информационное агентство KCNA, рядовой Кинг признался, что перешел границу незаконно и хотел получить убежище в КНДР.

Представитель Пентагона сообщил, что проверить подлинность этих заявлений, пока содержащихся только в опубликованном сообщении северокорейского информагентства, невозможно.

Он также заявил, что приоритетной задачей является возвращение Кинга домой, и для этого будут использованы все доступные средства.

С момента пересечения границы о дальнейшей судьбе рядового Кинга ничего не известно, и американские власти начинают беспокоиться.

США пытаются договориться об освобождении Кинга с помощью командования ООН в демилитаризованной зоне, у которого есть прямая телефонную связь с представителями северокорейской армии.

Северная Корея ничего не сообщила о своих дальнейших планах в отношении перебежчика, но отметила, что Кинг признал, что проник в страну незаконно.

Кристофер Грин, старший консультант аналитического центра International Crisis Group, считает, что факт незаконного проникновения в страну, подчеркнутый в заявлении Пхеньяна, говорит о том, что оставлять Кинга в Северной Корее не собираются, даже если он сам этого захочет.

«Это неудивительно. В этом случае он потерял бы для них всю свою политическую ценность», – сказал Грин, но отметил, что Северная Корея пока не торопится вести переговоры о возвращении Кинга в США.

«Они открыто встали на сторону Пекина и Москвы, о чем свидетельствуют визиты делегаций высокого уровня из обеих стран в Пхеньян в последние недели. Ошибочно думать, что Северная Корея торопится или должна торопиться с решением проблемы Трэвиса Кинга», – сказал он.

В заявлении KCNA не говорится, будут ли судить или наказывать перебежчика, где он находится и в каком состоянии.

«В ходе расследования Трэвис Кинг признался, что решил перебраться в КНДР, поскольку питал отрицательные чувства к бесчеловечному обращению и расовой дискриминации в армии США, – говорится в сообщении KCNA. – Он также выразил готовность искать убежище в КНДР или другой стране, заявив, что разочаровался в неравноправном американском обществе».

Кинг – военный разведчик, служит в армии с января 2021 года и находился в Южной Корее в рамках ротации подразделений.

До пересечения границы Кинг отбыл двухмесячное заключение в Южной Корее по обвинению в нападении.

Он вышел из тюрьмы 10 июля и должен был вылететь обратно в США для прохождения дисциплинарного разбирательства, но ему удалось покинуть аэропорт и присоединиться к экскурсии по демилитаризованной зоне (ДМЗ), разделяющей Северную и Южную Кореи. Это один из самых укрепленных районов в мире.

ДМЗ плотно заминирована, обнесена заграждениями из колючей проволоки под напряжением и просматривается камерами наблюдения. Вооруженная охрана с обеих сторон находится в состоянии круглосуточной боевой готовности.

Однако очевидцы утверждают, что в момент побега Кинга северокорейских солдат не было видно.

Семья Кинга ранее сообщила американским СМИ, что он рассказывал о расизме в армии. Они также заявили, что после пребывания в южнокорейской тюрьме его психическое здоровье, по-видимому, ухудшилось.

По мнению аналитиков, задержание Трэвиса Кинга сыграло на руку Северной Корее, поскольку отношения между КНДР и США находятся на самом низком уровне за последние годы.

Пхеньян, скорее всего, воспользовался возможностью привлечь внимание к проблеме расизма и другим недостаткам американского общества, особенно учитывая международную критику, которой Северная Корея подвергается за нарушение прав человека.

В четверг должно состояться заседание Совета Безопасности ООН, на котором впервые с 2017 года будет обсуждаться ситуация с правами человека в Северной Корее.

Еще до публикации новостей о Кинге северокорейские СМИ опубликовали заявление о заседании ООН, которое пройдет под председательством США.

«Не довольствуясь поощрением расовой дискриминации и преступлений, связанных с применением оружия, США навязывают другим странам неэтичные стандарты в области прав человека», – говорится в этом заявлении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2032748-severnaya-koreya-zayavila-chto-amerikanskiy-soldat-bezhal-na-ee-territoriyu-iz-za-rasizma-v-armii/