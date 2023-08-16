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Министр финансов США поела галлюциногенных грибов во время визита в Китай

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Джанет Йеллен
Джанет Йеллен. Фото: Alex Wong / Getty Images

Министр финансов США Джанет Йеллен во время своего июльского визита в Пекин съела "волшебный гриб" в одном из заведений - эти грибы известны своими галлюциногенными свойствами.

77-летняя политик побеседовала с корреспондентами CNN и рассказала о том, как отведала это необычное блюдо.

Журналисты отметили, что поедание "волшебных грибов" американским министром вызвало ажиотаж в соцсетях и резко увеличило интерес к одной сети ресторанов в провинции Юньнань.

Йеллен попробовала блюдо Jian shou qing, или "голубая рука", такое название оно получило из-за грибов, которые при надавливании или в процессе нарезки становятся синими.

Корреспонденты подчеркивают, что данные грибы могут вызывать галлюцинации.

"Там было вкусное грибное блюдо. Я не знала, что эти грибы обладают галлюциногенными свойствами. Я узнала об этом позже", - рассказала министр.

Она также пояснила, что не делала заказ сама.

Йеллен добавила, что прочитала о том, что при правильном приготовлении грибы не оказывают никакого влияния. Министр уверена, что в том заведении их приготовили правильно.

Никаких неприятных последствий никто из ее компании не ощутил - блюдо понравилось гостям.

Один из кулинарных блогеров сообщил корреспондентам, что в ходе той трапезы министр и те, кто ее сопровождал, ели и другие местные блюда, например, рыбу на гриле, рисовую лапшу и зелень.

На официальном сайте Минфина США сообщается, что Джанет Йеллен является 78-м главой данного министерства. Она вступила в должность в январе 2021 года. Почти 50 лет Йеллен проработала в научных кругах и на госслужбе.

Джанет Йеллен является первым в истории США человеком, возглавлявшим Совет экономических консультантов при Белом доме, Федеральную резервную систему и министерство финансов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2032687-ministr-finansov-ssha-poela-gallyutsinogennyh-gribov-vo-vremya-vizita-v-kitay/

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