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Российский ЦБ резко повысил ключевую ставку после обвала рубля

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Мужчина держит в руках рубли
Рубли. Иллюстративное фото: Silas Stein / picture alliance / Getty Images

Банк России на внеочередном заседании увеличил ключевую ставку с 8,5% сразу до 12%. Экстренные меры потребовались из-за продолжающегося падения курса рубля, который в понедельник опускался ниже "психологической отметки" 100 за доллар

О проведении внеочередного заседания ЦБ объявил накануне во второй половине дня, а в первой половине понедельника рубль пробил сначала отметку в 100 долларов, а потом и 101. Евро поднимался выше 111 рублей. Это минимумы с 23 марта 2022 года.

Сразу после анонса внеочередного заседания совета директоров Банка России рубль начал резко расти и к закрытию сессии на Московской бирже курс доллара составил 97,15 рубля, что оказалось даже ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Утром во вторник в первую минуту валютных торгов доллар обрушился более чем на 5 рублей, но уже в 07:01 курс восстановился до уровня, близкого к закрытию понедельника, обратил внимание РБК.

До понедельника падение рубля, продолжающееся все лето (Би-би-си не раз писала о нем) на фоне усиления действия экономических санкций и затягивающейся войны в Украине, не вызвало заметного беспокойства российского ЦБ. И даже накануне утром регулятор заявлял: "На сегодня угрозы финансовой стабильности нет".

Хотя 21 июля на предыдущем заседании Банк России все же повысил ключевую ставку сразу на 100 базисных пунктов до 8,5% годовых. Ранее ставка оставалась без движения с 19 сентября на уровне 7,5%. До этого показателя она спускалась в течении полугода с рекордных 20%, до которых была увеличена в конце февраля после начала войны — также на внеочередном заседании ЦБ.

В итоге в ситуацию вмешался Кремль, и в понедельник помощник президента России Максим Орешкин в колонке, опубликованной ТАСС, сообщил, что власти все же заинтересованы в крепком рубле.

"Основной источник ослабления рубля и ускорения инфляции — мягкая денежно-кредитная политика, — пожурил он ЦБ. — Слабый рубль осложняет структурную перестройку экономики и негативно влияет на реальные доходы населения. В интересах российской экономики — сильный рубль".

После этой критики ЦБ решил провести заседание по ставки досрочно — по плану одно ожидалось через месяц, 15 сентября.

Самим анонсом заседания регулятор дал сигнал участникам рынка, которые начали делать ставки на ослабление рубля и добавлять спрос на валюту, что это стратегия принесет убытки, считает старший экономист инвестбанка "Синара" Сергей Коныгин (цитата по "Ведомостям").

Рубль падал летом в условиях ограниченного предложения валюты из-за роста импорта и снижения экспортных доходов, дополнительное негативное влияние оказывали данные о дефиците бюджета, а также комментарии ЦБ об отсутствии рисков для финансовой стабильности, констатировали эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Бюджет России в первом полугодии, по оценке Минфина, испытывал дефицит почти в 2,5 трлн рублей — против профицита 2,8 трлн за аналогичный период первого года войны. Нефтегазовые доходы в первом полугодии снизились на 47%, а расходы выросли на 17,5%. При этом девальвация рубля позволяла Минфину сократить дефицит госбюджета, что в текущих условиях выглядит важной задачей, отмечал старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

Эксперты объясняют обвал рубля дисбалансом между спросом на иностранную валюту и ее предложением. "Недостаточный приток валюты на внутренний рынок обусловлен сократившейся экспортной выручкой, — говорил эксперт по фондовому рынку „БКС Мир инвестиций“ Дмитрий Бабин. — В то же время импорт остается на относительно высоких уровнях, наблюдавшихся до весны 2022 года» (цитата по "Интерфаксу").

О том, что спрос на импортные товары растет, заявлял накануне и ЦБ, связывая это в том числе с высокими темпами кредитования. Ставки кредитов же напрямую связаны с ключевой ставкой, которую сейчас повысил Банк России. В текущей ситуации нужно охлаждать спрос на импорт, оказывая давление на кредитование, говорил накануне Коныгин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2032543-rossiyskiy-tsb-rezko-povysil-klyuchevuyu-stavku-posle-obvala-rublya/

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