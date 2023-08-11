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Байден ответил, объявит ли он ЧС из-за изменений климата в США

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Президент США Джо Байден выступает
Джо Байден. Фото: Leon Neal/Getty Images

Президент США Джо Байден заявил, что он "практически объявил" в стране чрезвычайную ситуацию, связанную с изменениями климата и экстремальной жарой. Ранее активисты-экологи призывали правительство США к этому шагу, передает The Washington Post.

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Во время интервью The Weather Channel президента США спросили, готов ли он объявить чрезвычайную ситуацию, связанную с изменениями климата. Джо Байден ответил: "Я уже сделал это". Однако позже он объяснил, что все его текущие действия можно считать подтверждением серьезного отношения к проблемам изменения климата.

В частности, речь идет о присоединении США к Парижскому соглашению по климату и 368 млрд долларов, выделенных в рамках мер, принятых Законом о снижении инфляции. Эти деньги должны быть направлены на развитие инфраструктуры, связанной с производством экологически чистой энергии.

Активисты утверждают, что официальное объявление чрезвычайной ситуации в области климата позволит президенту остановить экспорт сырой нефти, ограничить бурение нефтяных и газовых скважин в федеральных водах и дать указание агентствам, включая Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям, увеличить использование возобновляемых источников энергии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2031944-bayden-otvetil-obyavit-li-on-chs-iz-za-izmeneniy-klimata-v-ssha/

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