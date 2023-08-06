Экс-премьера Пакистана Имрана Хана приговорили к трем годам тюрьмы

Имран Хан. Фото: Samir Hussein/WireImage

Бывшего пакистанского премьер-министра Имрана Хана приговорили к трем годам тюрьмы за коррупцию. Политика и бывшего игрока в крикет обвиняли в продаже подарков иностранных лидеров, полученных в бытность его пребывания на государственном посту.

Обвинительный приговор скорее всего поставит крест на политических шансах Хана и сделает невозможным его участие в общенациональных выборах этой осенью, говорят его юристы.

«Полиция арестовала Хана в его резиденции. Мы подаем апелляцию», - цитирует Reuters адвоката Хана Интезара Панжотху.

В мае Имрана Хана арестовали - после того, как он не появился в суде, однако позже он был освобожден, так как его нахождение под стражей было признано незаконным.

Тогда арест Хана привел к беспорядкам и ожесточенным столкновениям между сторонниками бывшего премьера и полицией.

Имран Хан - в прошлом звезда самого популярного в Пакистане вида спорта, крикета - был премьер-министром Пакистана с 2018 года по апрель 2022 года, когда его отстранили от власти в результате вотума недоверия.

Он обещал победить коррупцию и вывести страну из экономического кризиса, но в итоге сам оказался подозреваемым в нечистоплотности.

Полиция арестовала Хана в Лахоре, где он находился в своей резиденции, ожидая приговора. Его везут в Исламабад, уточнили в полиции.

Имран Хан и закон

С тех пор как Хан был отстранен от власти в апреле 2022 года, против него было возбуждено порядка сотни судебных дел.

В числе выдвинутых против него обвинений - коррупция, терроризм и даже богохульство.

По версии следствия, Имран Хан продал подарки, которые хранились в государственной сокровищнице и находились в государственной собственности. Значительная часть проданных вещей — подарки, которые были преподнесены лидерами иностранных государств главе правительства во время его зарубежных визитов. Ущерб оценивается почти в полмиллиона долларов (порядка 140 млн пакистанских рупий).

В числе подарков, которые, как считает следствие, продал Имран Хан — часы, подаренные королевской семьей Великобритании. Предположительно эти часы были проданы в Дубае помощником Имрана Хана. В списке проданных подарков — парфюмерия, ювелирные изделия с бриллиантами и обеденные сервизы из фарфора.

Среди проданных вещей — семь дорогих часов, шесть из них — Rolex. Самые дорогие из них стоили 300 тысяч долларов. Об этом говорится в списке, предоставленном министром информации Пакистана.

Сам 70-летний политик все обвинения отрицал и называл их политически мотивированными.

Имран Хан утверждает, что он на законных основаниях приобрел данные предметы и что они по праву принадлежали ему.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2031413-eks-premera-pakistana-imrana-hana-prigovorili-k-trem-godam-tyurmy/