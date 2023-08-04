Новый срок Навального: негодующая реакция Запада (и немного российской)

Алексей Навальный. Фото: Contributor / Getty Images

Западные страны и международные организации осудили новый приговор российскому политику Алексею Навальному.

В пятницу на выездном заседании, проходившем в исправительной колонии во Владимирской области, Мосгорсуд приговорил Навального к 19 годам особого (то есть самого жесткого) режима по обвинениям в создании экстремистского сообщества, призывах к экстремизму, участии в экстремистской деятельности, создании НКО, посягающей на права граждан, финансировании экстремизма, вовлечении подростков в совершение опасных действий и реабилитации нацизма. Навальный не признал вину.

Даже некоторые лояльные Кремлю комментаторы сочли приговор слишком суровым.

Фолькер Тюрк, Верховный комиссар ООН по правам человека:

«19-летний приговор основан на размытых и излишне широких обвинениях в «экстремизме» и последовал за закрытым процессом в помещении тюрьмы, где Навальный уже отбывает два других наказания общей длительностью в 11 с половиной лет.

Согласно международному праву, государства обязаны уважать, защищать и исполнять весь спектр процессуальных прав и прав на справедливое судебное разбирательство для всех лиц, лишенных свободы. Призываю российские власти принять меры для соблюдения этих обязательств путем немедленного прекращения нарушений прав Навального и освободить его».

США, заявление Госдепартамента и госсекретарь Энтони Блинкен

«Соединенные Штаты осуждает решение российского суда о признании виновным и очередном приговоре оппозиционному политику и борцу с коррупцией Алексею Навальному».

«Уже много лет Кремль пытается заставить Навального замолчать и не дать его призывам к прозрачности и подотчетности дойти до российского народа»

«Проведя этот последний процесс в тайне и ограничив доступ его адвокатов к тому, что подавалось как доказательства, российские власти вновь проиллюстрировали как безосновательность их уголовного дела, так и отсутствие гарантий процессуальных прав тех, кто осмеливается критиковать режим».

«Кремль не может заставить молчать о правде. Навальный должен быть освобожден», — написал госсекретарь Блинкен на платформе, ранее известной как твиттер.

Шарль Мишель, председатель Совета ЕС:

«Этот последний вердикт по итогам очередного пародийного процесса над Алексеем Навальным неприемлем. Этот произвольный обвинительный приговор – реакция на его мужество и [готовность] критически высказываться о кремлевском режиме».

Джеймс Клеверли, министр иностранных дел Великобритании

«Алексей Навальный приговорен к дополнительным 19 годам в российской тюрьме. Издевательства над ним показывают полное пренебрежение даже самыми элементарными правами человека со стороны России. Нельзя заставлять молчать инакомыслящих. Соединенное Королевство призывает немедленно освободить его»

Официальный представитель МИД Франции:

«Несправедливые условия, произвольные основания и неправомерный итог этого процесса свидетельствуют о судебных гонениях, которым подвергается господин Навальный, и о несоблюдении прав справедливого судебного разбирательства в правовом государстве со стороны российских властей».

«В очередной раз призываем российские власти освободить господина Навального немедленно и без условий, равно как и всех политических заключенных».

Сергей Марков, прокремлевский политический комментатор:

«Навальный получил ужас. Или даже ужас ужас ужас. Это не просто 19 лет. Это строгий режим, а это означает жесточайшие условия. Это не чересчур? Зачем эти жестокости? Почему Навальному с женой то нельзя видеться? Он же не убийца. Жёсткость в другом надо применять. Полагаю, что Путин об этом сверхжестком приговоре узнал из СМИ и не доволен сверхретивостью бюрократии по отношению к пленным врагам».

«Навальный как российский политик это не угроза. Но российская власть рассматривает Навального не как самостоятельного политика, а как острый инструмент в руках США и Запада. А это очень сильный противник. Поэтому арест и заключение Навального и запрет его сети это просто – выбить острое оружие из рук США».

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2031357-novyy-srok-navalnogo-negoduyuschaya-reaktsiya-zapada-i-nemnogo-rossiyskoy/