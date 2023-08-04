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Горячий океан побил температурный рекорд всех времен. И это только начало

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Черепаха под водой
Океан. Иллюстративное фото: pexels.com

Лето 2023 года бьет один климатический рекорд за другим. Сначала невиданно теплый июнь, потом самый жаркий месяц за всю историю наблюдений июль. Августу хватило одного дня, чтобы пал очередной рекорд.

Среднедневная температура поверхности мирового океана 1 августа поднялась до 20,96°C, согласно данным европейского центра климатических наблюдений Copernicus.

Это не только выше предыдущего рекорда 2016 года – самого теплого в истории человечества, но и значительно выше температур, свойственных сезону.

Ведь обычно мировой океан прогревается к марту. Именно в марте 2016 года был зафиксирован предыдущий пик в 20,95°C.

"Все это очень тревожно. При таких температурах в августе, что же будет в марте", – сказала Саманта Берджесс, одна из ученых в центре Коперника.

Изменение климата, вызванное человеком, привело к тому, что с середины апреля средняя температура поверхности моря на планете значительно превышает норму, а отражающий ледовый покров океана в Арктике и Антарктике сокращается быстрее обычного.

Все это происходит еще до того, как в полной мере проявится набирающий силу феномен Эль-Ниньо – повышение температуры поверхностных вод в Тихом океане.

"Пугает скорость, с которой все меняется", – сказал профессор Майк Берроуз, изучающий моря у берегов Шотландии.

Океан имеет ключевое значение для климата, поскольку покрывает более 70% поверхности Земли и абсорбировал 90% глобального потепления последних десятилетий. На глубине всего несколько десятков метров хранится столько же тепла, сколько во всей атмосфере Земли.

Чем теплее океан, тем ниже его способность поглощать энергию и сглаживать повышение температур на планете в целом.

"Горячая ванна"

Нагретый океан меняет не только атмосферу – ветер, осадки, температуру воздуха – но и приводит к сбоям в подводной экосистеме.

"Заходишь в воду, как в горячую ванну, – делится впечатлениями о наблюдениях за Мексиканским заливом Кэтрин Леснески из Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA). – На мелководных рифах у берегов Флориды кораллы массово обесцвечиваются, а многие уже погибли".

На прошлой неделе море у берегов Флориды прогрелось до 38,44°C. Сезонная норма для этих вод, по данным NOAA, – от 23° до 31°C.

Рекорды побиты не только в Мексиканском заливе, но и в Средиземноморье и даже Северной Атлантике. На пляжах Великобритании вода в июне была на 3-5°C теплее нормы.

"Морские тепловые волны случаются в самых необычных местах", – говорит Саманта Берджесс из центра Коперника.

Причина давно известна – выбросы парниковых газов в атмосферу нагревают планету. Океан временно абсорбирует эту энергию, но она никуда не исчезает.

"Чем больше сжигается ископаемого топлива, тем больше избыточного тепла поглощает океан. А значит, тем больше времени потребуется, чтобы стабилизировать его и вернуть к прежнему состоянию", – сказала Берджесс.

Дальше будет только хуже. Эль-Ниньо еще не проявился в полную силу. Традиционно он формируется ближе к осени и приводит к потеплению на следующий год.

В ожидании Эль-Ниньо, ответственного за исторический температурный рекорд в 2016 году, Всемирная метеорологическая организация ООН обновила пятилетний прогноз и с вероятностью 98% пообещало, что средняя температура в 2023-2027 годах окажется выше, чем в минувшей пятилетке, а рекорд 2016 года будет побит.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2031339-goryachiy-okean-pobil-temperaturnyy-rekord-vseh-vremen-i-eto-tolko-nachalo/

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