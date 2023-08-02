Польша заявила, что ее воздушное пространство пересекли вертолеты Беларуси

Вертолеты. Иллюстративное фото: AFP Contributor / Getty Images

Министерство национальной обороны Польши на своем официальном сайте опубликовало сообщение о том, что вертолеты Беларуси пересекли воздушное пространство страны.

Отмечалось, что глава ведомства Мариуш Блащак созвал совещание комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.

Было установлено, что 1 августа произошло нарушение воздушного пространства Польши двумя белорусскими вертолетами, которые проводили учения вблизи границы.

Подчеркивается, что ранее Беларусь предупреждала польскую сторону о проведении учений.

В сообщении Минобороны говорится, что нарушение границы происходило в районе Бяловежа на очень низкой высоте, что затрудняло обнаружение его радиолокационными системами.

В связи с инцидентом министр распорядился увеличить количество военнослужащих на границе и задействовать дополнительные силы и средства, включая боевые вертолеты.

Также в сообщении говорится, что НАТО проинформировано об инциденте.

Временный поверенный в делах Беларуси будет вызван в МИД Польши для объяснения произошедшего.

На официальном сайте Минобороны Беларуси сообщается, что эти обвинения являются надуманными.

"Обвинения в нарушении границы Польши вертолетами Ми-24 и Ми-8 белорусских ВВС и войск ПВО являются надуманными и были сделаны польским военно-политическим руководством для очередного оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы", - говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны РБ заявили, что нарушения воздушного пространства вертолетами Ми-24 и Ми-8 не было.

На официальном сайте президента Беларуси отмечается, что республика расположена в центре Европы.

Беларусь граничит с пятью государствами: на западе с Польшей, на северо-западе с Литвой, на севере с Латвией и Российской Федерацией, на северо-востоке и востоке с Российской Федерацией, на юге с Украиной.

Общая протяженность государственной границы составляет 3617 км Расстояние от Минска до Варшавы - 550 км.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2030923-vertolety-belarusi-peresekli-vozdushnoe-prostranstvo-polshi-zayavili-v-minoborony-strany/