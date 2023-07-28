Армия Конго заявила о вторжении в страну войск Руанды

ВС ДР Конго. Иллюстративное фото: facebook.com/fardcofficiel

Военные Руанды вошли на территорию Демократической Республики Конго и атаковали ее пограничные силы. В Конго заявили, что атака была отбита, передает РИА Новости.

"Вооруженные силы ДРК (FARDC) доводят до сведения национального и международного сообщества, что силы обороны Руанды… в четверг, 27 июля, в 09:00 (11:00 по Москве) пересекли конголезскую границу, чтобы продолжить попытки дестабилизации и намеренного нарушения территориальной целостности нашей страны", – цитирует агентство заявление ВС Конго в соцсетях.

Сообщается, что в ответ на "интервенцию" подразделения ВС ДР Конго атаковали противника и в последовавших столкновениях смогли вытеснить "руандийских террористов" с территории страны, пишет агентство.

Как сообщает РБК, отношения между ДР Конго и Руандой обострились в январе 2021 года – после того как повстанческая группировка "Движение 23 марта" (представляет народ тутси, дата связана с моментом проведения мирных переговоров в 2009 году) начала активные боевые действия на востоке ДРК. В поддержке боевиков Конго обвиняет власти Руанды.

В свою очередь власти Руанды обвинили Конго в сотрудничестве с Демократическими силами освобождения Руанды (ДСОР) – повстанческой группировкой, представляющих этнос хуту. Эта группировка базируется на территории Конго.

Добавим, что, по информации на сайте Британской энциклопедии, Демократическая Республика Конго – это страна, расположенная в центральной части Африки. Это вторая по величине страна на континенте. Столица – Киншаса.

Конго граничит на севере с Центральноафриканской Республикой и Южным Суданом, на востоке – с Угандой, Руандой, Бурунди и Танзанией, на юго-востоке – с Замбией, и на юго-западе – с Анголой, а также с ангольским эксклавом Кабиндой.

Руанда – не имеющая выхода к морю страна, находящаяся в восточно-центральной части Африки. Столица – Кигали.

Руанда граничит на севере с Угандой, на востоке – с Танзанией, на юге –с Бурунди и на западе – с Демократической Республикой Конго.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2030454-armiya-kongo-zayavila-o-vtorzhenii-v-stranu-voysk-ruandy/