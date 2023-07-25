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Госдума России приняла закон о призыве в армию до 30 лет. И отказалась повышать минимальный возраст до 21 года

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Солдаты российской армии
Солдаты. Иллюстративное фото: Sean Gallup/Getty Images

Предельный возраст призыва на срочную службу в российской армии уже с 1 января следующего года повысится на три года — до 30 лет. Нижняя планка останется без изменений — 18. Хотя идея брать в армию с 21 года принадлежала министру обороны Сергею Шойгу и не вызывала возражений у президента Владимира Путина. Да и сами авторы законопроекта говорили, что в армии не нужны «вчерашние школьники» и «сопляки».

Госдума приняла в третьем чтении закон, согласно которому предельный возраст призыва на срочную службу в армию повышается до 30 лет, а нижняя планка остается прежней — 18 лет. Эти рамки начнут действовать уже с 1 января 2024 года, то есть будут распространяться на следующий весенний призыв.

В июне Госдума приняла законопроект в первом чтении, и рамки были другие: 21 год и 30 лет. А в прошлую пятницу концепция внезапно изменилась, и думский комитет по обороне во главе с генералом Андреем Картаполовым одобрил ко второму чтению поправку, согласно которой нижний предел призывного возраста в России не будут повышать до 21 года.

К этому оказались не готовы даже влиятельные сенаторы Андрей Клишас и Виктор Бондарев (тоже генерал). Последний напомнил, что в декабре Шойгу предлагал повышать и минимальный, и максимальный возраст призыва в армию: с 18-ти до 21-го и с 27-ми до 30 лет.

Это предложение прозвучало на коллегии Минобороны. Путин в целом одобрил его, как и увеличение численности военнослужащих до 1,5 млн.

Сначала все шло по этому плану. «Идея повышения нижнего уровня возраста призыва заключается в том, чтобы не призывать вчерашнего школьника», — говорил Картаполов в январе изданию РБК (он числится автором законопроекта). В разговоре с «Ведомостями» депутат высказывался еще жестче: «Вместо сопляка, которого призывают сразу после школы, будут призывать достаточно взрослого человека».

Но затем началось уточнение концепции. 13 марта, когда законопроект был внесен в Госдуму, выяснилось, что если нижнюю границу планируется поднимать поэтапно (с 1 января 2024 года — с 19 лет, с 1 января 2025-го — с 20 лет, а с 1 января 2026-го — с 21 года), то верхнюю — уже с 1 января 2024 года (сразу до 30 лет).

С такими параметрами законопроект прошел первое чтение. Причем депутаты уже тогда предусмотрели возможность для тех, кто хочет служить с 18 лет, сделать это добровольно.

Однако в прошлую пятницу Картаполов неожиданно заявил, что служить должны все-таки все «вчерашние школьники». Оправдывая это решение, бывший замминистра обороны ссылался на желание «ребят»: «Нижний предел призывного возраста решено оставить 18 лет, потому что очень много ребят хочет пойти служить именно в 18 лет».

На этом перетряска концепции не закончилась, и накануне вечером тот же Картаполов уверял, что повышение предельного призывного возраста произойдет не сразу, а постепенно. «Это будет поэтапно все… Начиная с 2024 года будет на год сдвигаться, к 1 января 2026 года», — цитировало его «РИА Новости».

Уже утром выяснилось, что и это неправда. Согласно таблицам поправок, появившихся в базе Госдумы, стало ясно, что никакого переходного периода не будет. Предельный призывной возраст предлагается повысить до 30 лет с 1 января 2024 года, а 18 лет оставить минимальным возрастом, как это предусмотрено действующим законодательством.

Шойгу ситуацию не комментировал, как и Путин.

В июле закон будет рассматривать Совет Федерации. И хотя сенаторы Клишас и Бондарев выступили против сохранения 18-летнего возраста, спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко во вторник дала понять, что ветировать закон сенаторы не будут.

«Мне кажется, что если в таком формате будет принят этот закон, то, на мой взгляд, сенаторы поддержат. Хотя у нас каждый сенатор голосует по своему усмотрению», — объяснила она текущую позицию властей журналистам. Еще спикер сказала, что не видит причин для «избыточной, излишней ажитации или резонансности вокруг этого закона».

А последнее объяснение Картаполова, почему депутаты передумали повышать минимальный призывной возраст, теперь звучит так: «Редакция проекта закона поменялась в связи с тем, что демографическая ситуация серьезная, влияет на объем мобилизационного ресурса, и для того, чтобы мы не проседали, необходима именно такая редакция» (цитата по «Интерфаксу»).

Россия ведет войну против Украины. С самого начала инициатива об изменении границ призывного возраста рассматривалась в этом контексте.

Для сравнения — в конце прошлого года риторика депутата Картаполова звучала следующим образом: «Сейчас ему исполняется 18 лет, он закончил 11-й класс, и если не поступил в высшее учебное заведение, то добро пожаловать в вооруженные силы. И он еще неоперившийся юноша, он ничего не видел в жизни, кроме папы с мамой и школы. А в случае повышения до 21 года у него пройдет два с половиной — три года после окончания школы. Он получит какую-то профессию, повзрослеет, станет самостоятельным. И после этого он станет более готовым для той же самой службы» (из интервью РБК после предложения Шойгу забирать в армию с 21 года).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2030058-gosduma-rossii-prinyala-zakon-o-prizyve-v-armiyu-do-30-let-i-otkazalas-povyshat-minimalnyy-vozrast-do-21-goda/

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