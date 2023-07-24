Суд в Швеции наказал Грету Тунберг за неповиновение полиции

Грета Тунберг. Фото: Andreas Hillergren / TT News Agency / AFP via Getty Images

Cуд в Швеции постановил, что активистка Грета Тунберг должна выплатить штраф за неповиновение полиции во время климатического протеста в июне, передает Sky News.

По информации издания, в июне Тунберг и еще несколько экоактивистов пытались заблокировать танкеры с нефтью в порту Мальме, участники демонстрации не подчинились требованию полиции покинуть район гавани.

"Грета Тунберг была оштрафована после обвинения в неповиновении полиции во время акции протеста на юге Швеции", – пишет издание.

Сумма штрафа составила 1,5 тыс. шведских крон (более 64 тыс. тенге). Экоактивистку также обязали перечислить 1 тыс. шведских крон (около 43 тыс. тенге) в фонд помощи жертвам преступлений. По обвинению в неповиновении полиции ей грозило до шести месяцев лишения свободы.

"Абсурдно, что те, кто действует в соответствии с наукой, должны за это расплачиваться", – заявила она в суде.

Также Тунберг заявила суду, что ее действия были оправданы.

"Я считаю, что мы находимся в чрезвычайной ситуации, которая угрожает жизни, здоровью и имуществу. Бесчисленное множество людей и сообществ подвергаются риску как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе", – сказала экоактивистка.

Добавим, что по информации на сайте Британской энциклопедии, Грета Тунберг – шведская активистка-эколог, работавшая над решением проблемы изменения климата, основав в 2018 году движение, известное как Fridays for Future (также называемая "Школьная забастовка за климат").

В 2019 году она попала в список 100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time. Тунберг регулярно выступает на международных площадках и известна тем, что старается передвигаться только на экологичных видах транспорта.

Напомним, полиция Германии задержала шведскую активистку Грету Тунберг, которая принимала участие в акции протеста против расширения угольного карьера в заброшенном западногерманском городке Люцерат.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2029893-sud-v-shvetsii-oshtrafoval-gretu-tunberg-za-nepovinovenie-politsii/