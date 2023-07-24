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Удар беспилотников по Москве, один упал недалеко от здания Минобороны: что известно

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Поврежденное здание в Москве после удара БПЛА
Поврежденное здание в Москве. Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency/Getty Images

Рано утром в понедельник два беспилотника попали в два нежилых здания в Москве. Одно из них находится недалеко от Минобороны России. Минобороны при этом утверждает, что дроны удалось сбить с курса. Это третья атака на Москву с начала мая. Она произошла после недели массированных обстрелов Одессы.

"Сегодня около четырех часов утра зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям. Серьезных разрушений и пострадавших нет", – написал в 04:50 в телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин использовал выражение "удар по зданиям", Минобороны же вскоре заявило, что украинские дроны "потерпели крушение". Всего их было два, и оба были "подавлены" средствами радиоэлектронной борьбы, утверждает военное ведомство.

Там не объяснили, почему сбить с курса беспилотники удалось только в Москве, а не на подлете к ней. В конце мая во время предыдущей атаки часть дронов были сбиты в Подмосковье.

В результате по меньшей мере одно здание, в которое в этот раз попали беспилотники, получило серьезные повреждения – два верхних этажа высотки бизнес-центра на проспекте Лихачева.

Два адреса

Один беспилотник врезался в здание бизнес-центра на проспекте Лихачева – судя по фото, здание еще не введено в эксплуатацию. Там выбиты стекла на площади 50 кв. м на 17-м и 18-м этажах, пишет ТАСС.

Обломки второго дрона обнаружили на Комсомольском проспекте у дома №17, отмечает агентство. Это пятиэтажный жилой дом, он пострадал, но не сильно – выбиты стекла. Согласно опубликованным фото, дрон мог упасть на крышу двухэтажного дома №18, который находится на противоположной стороне проспекта. Исторически там находилась военная часть, судя по картам там размещается Центральный военный оркестр Минобороны России.

Более важным выглядит другое соседство – с другой стороны квартала, в котором с утра собирали обломки дрона, фасадом на Фрунзенскую набережную расположено главное здание Минобороны. От места падения дрона до здания, в котором министр обороны Сергей Шойгу проводит заседания, всего несколько минут пешком.

Но и это еще не все. Журналист-расследователь Христо Грозев (в России объявлен "иноагентом", а его проект Bellingcat – нежелательной организацией) утверждает, что напротив дома по адресу Комсомольский проспект, 17 находится не только военный оркестр, но и "штаб кибервойск ГРУ", в том числе хакерской группы Fancy Bear.

Чуть ближе к метро "Фрунзенская" на Комсомольском проспекте, 20 находится Военный университет им. князя Александра Невского, напомнил Грозев. Он также утверждает, что в этом квартале, который исторически назывался Хамовническими казармами, могут находиться еще "несколько сверхсекретных объектов ГРУ".

Старший научный сотрудник базирующегося в США Института исследований внешней политики Роб Ли в свою очередь написал в твиттере, что адрес Комсомольский проспект, 17 расположен "менее чем в 200 метрах" от Национального центра управления обороной Минобороны (Фрунзенская набережная, 22).

"На Комсомольском проспекте от взрыва беспилотника выбито несколько окон. Максимально быстро поможем жителям устранить все последствия", – описал последствия атаки дронов мэр Собянин в телеграм-канале.

Киев не берет ответственность

Киев не комментировал новую атаку дронов на Москву.

Украина обычно отрицает причастность к ударам по российской территории, однако ее официальные лица часто намекают на причастность к атакам.

Ночная атака беспилотников на Москву была "спецоперацией" главного управления разведки Минобороны Украины, утверждает издание "РБК-Украина" со ссылкой на источник в спецслужбах. "Все птички долетели до Москвы", – сказал собеседник издания.

С начала прошлой недели Россия наносит массированные удары по Одессе и Одесской области. Накануне ракетному обстрелу подвергся исторический центр города, находящийся под защитой ЮНЕСКО. Пострадали два исторических здания, а также восстановленный после советского времени кафедральный Спасо-Преображенский собор.

В ночь на понедельник атаке дронов в очередной раз подверглась портовая инфраструктура в Одесской области. Украинские власти связывают продолжающиеся уже неделю обстрелы с выходом Москвы из зерновой сделки, а Россия утверждает, что это "удары возмездия" за июльские взрывы на Крымском мосту.

Третья атака за три месяца. Или четвертая?

До Москвы по меньшей мере два раза долетали ударные беспилотники.

В ночь на 3 мая дроны смогли долететь до Кремля. Два беспилотника взорвались над куполом Сенатского дворца, где находится резиденция президента России.

30 мая была более массированная атака. Дроны тогда врезались в жилые дома на Ленинском проспекте, Профсоюзной улице и улице Атласова в Новой Москве, не причинив при этом серьезного ущерба.

Минобороны России заявляло, всего в конце мая было запущено восемь дронов, пять из которых удалось сбить на подлете к Москве, а три были "подавлены" средствами радиоэлектронной борьбы – и, как и сейчас, все-таки врезались в дома.

4 июля российские власти сообщали о пяти украинских беспилотниках, которые были сбиты на подлете к Москве. Из-за этого на некоторое время прекращал работу аэропорт "Внуково".

Минобороны тогда утверждало, что четыре украинских БПЛА были сбиты на территории Новой Москвы (за пределами МКАД, раньше это была территория Московской области), а еще один беспилотник был "подавлен" и потерпел крушение на территории Одинцовского района Подмосковья.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2029840-udar-bespilotnikov-po-moskve-odin-upal-nedaleko-ot-zdaniya-minoborony-chto-izvestno/

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