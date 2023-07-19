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"Запад игнорировал мои предупреждения о Путине". Саакашвили написал письмо в лондонскую Times

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Михаил Саакашвили
Михаил Саакашвили. Фото: facebook.com/TvMtavari

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили написал письмо в ведущую британскую газету Times, в котором заявил, что Владимир Путин почти два десятилетия назад ясно дал ему понять, что намеревается захватить Украину.

В публикации сказано, что агрессивные территориальные амбиции Путина Запад проигнорировал, хотя его об этом неоднократно предупреждали, в том числе и сам Саакашвили.

Бывший президент Грузии, у которого сейчас украинское, а не грузинское гражданство, находится в тбилисской клинике «Вивамеди» с мая прошлого года. Он был задержан вскоре после возвращения в Грузию в октябре 2021 года.

В Грузии Саакашвили обвиняется по нескольким уголовным делам. По двум из них еще до возвращения в Грузию он был заочно приговорен к шести годам заключения.

Сам Саакашвили называет себя «узником Путина» и считает все предъявленные ему обвинения преследованием по политическим мотивам.

В своем письме в Times Михаил Саакашвили рассказывает, что Путин не скрывал планов по захвату чужих земель, когда они впервые встретились в Кремле в 2004 году.

«Обо всем, что он делает сейчас, он более или менее ясно дал мне понять на первой же нашей встрече», — написал он.

Письмо Саакашвили было тайно вывезено из больницы, объясняет Times.

Встреча со Шредером

Саакашвили пишет, что сразу после первой встречи с Путиным он ездил в Берлин, где рассказал о своей озабоченности тогдашнему канцлеру Германии Герхарду Шредеру.

Шредер, впрочем, находился (и до сих пор находится) в тесных личных отношениях с президентом России, в чем его неоднократно обвиняли, напоминает газета.

Тогдашний немецкий лидер был одной из главных движущих сил в проталкивании строительства газопроводов «Северный поток» по дну Балтийского моря.

До мая 2022 года Шредер был членом совета директоров российской нефтяной компании «Роснефть», он также входил в наблюдательный совет другого российского энергетического гиганта — «Газпрома».

В первые дни войны Шредер осудил нападение России на Украину, но не перестал поддерживать связи с Москвой.

«Поэтому нет ничего удивительного в том, — написал бывший президент Грузии, — что Шредер сразу на меня Путину донес».

В 2008 году Россия вторглась на территорию Грузии, после чего Саакашвили продолжал безуспешно говорить об опасности, которую представляет собой путинская Россия, сказано в публикации.

«Когда я предупреждал Запад о Путине, меня игнорировали как неуравновешенного и озлобленного психа», — утверждает бывший президент Грузии.

Как пишет Times, Саакашвили — не единственный, кто обвиняет Запад в том, что после войны с Грузией его лидеры постарались просто не замечать экспансионистских настроений в российской верхушке и стремились как можно скорее вернуться к прежним отношениям с богатой энергоресурсами Россией.

Кроме того, находящийся в заключении Саакашвили обвинил правящую партию «Грузинская мечта» в возвращении на орбиту Москвы.

Бывший президент утверждает, что влиятельный бизнесмен Бидзина Иванишвили, который основал «Грузинскую мечту» и обладает большим влиянием на грузинское правительство, «должен Путину».

В своем письме Саакашвили не приводит доказательств этого утверждения, отмечает Times.

В публикации также рассказывается о состоянии здоровья бывшего президента Грузии, который в течение долгого времени держал голодовку и утверждает, что во время заключения его отравили российские агенты.

Мать Саакашвили Гиули Аласания говорит, что ее сын с трудом ходит, его тошнит после еды, и он часто теряет сознание. «Сейчас его жизнь зависит от ситуации в Украине», — говорит она.

В публикации сказано, что экс-президент теперь весит 60 кг, то есть вполовину меньше, чем раньше.

«Очевидно, что мое дело — это часть более масштабной гибридной войны», — утверждает Саакашвили в своем письме в Times.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2029189-zapad-ignoriroval-moi-preduprezhdeniya-o-putine-saakashvili-napisal-pismo-v-londonskuyu-times/

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