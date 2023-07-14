Почему в Голливуде бастуют актеры и что будет с кино

Голливуд. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Голливуде мегазабастовка: в четверг к бастующим сценаристам присоединились еще и актеры. Теперь, судя по всему, остановится производство большинства запланированных кинокартин и многих популярных телешоу. Чего добиваются актеры и каких фильмов пока лучше не ждать?

Это самая масштабная остановка американской киноиндустрии за последние 63 года.

В последний раз «двойная» забастовка актеров и сценаристов имела место в 1960 году, когда на пике славы в Голливуде была Мэрлин Монро. Эта акция привела к значительным потерям в бюджете киностудий.

Актеры бастовали в последний раз в июле 1980 года.

В то время разногласия между участниками профсоюза и их работодателями - гигантскими киностудиями - были связаны с прибылями от продаж видеокассет и фильмов, снятых для кабельного телевидения.

43 года спустя требования бастующих актеров касаются продукции, созданной для стриминговых платформ, а также опасений по поводу искусственного интеллекта.

Хотя цель забастовки - защитить уровень достатка актеров среднего звена, из солидарности их поддерживают и большие звезды, отказываясь выходить на съемочную площадку и участвовать в различных промо-мероприятиях.

Это, очевидно, отразится на огромном количестве проектов, включая большие блокбастеры и популярные телешоу. И если бастующие и работодатели не достигнут соглашения в ближайшее время, аудитории по всему миру ощутят на себе последствия этого трудового конфликта.

Каковы требования актеров?

Профсоюз SAG-AFTRA представляет около 160 000 актеров и других работников индустрии. Он объявил забастовку после того, как не смог заключить новый контракт с Альянсом продюсеров кино и телевидения к моменту истечения срока действия предыдущего, 12 июля.

Часть требований актеров такая же как и у сценаристов: на своем сайте SAG-AFTRA указывает в качестве одной из ключевых целей забастовки экономическую справедливость.

«Устаревшие условия контрактов в сочетании с новыми особенностями медиабизнеса – такими как заказы на меньшее число эпизодов в сезоне сериала и более длительные перерывы между сезонами - затрудняют для наших членов возможность достичь и поддерживать образ жизни среднего класса, работая актером», — говорится на сайте профсоюза.

В связи с этим организация требует поднять зарплаты для актеров в уровень с инфляцией и гарантировать им промежуточный доход через так называемые «остатки» - гонорары, которые исполнители получают после каждого повторного показа фильма или программы.

Эти гонорары нужны актерам особенно когда одни съемки закончились, а новый проект еще не начался.

Но стриминговые платформы, такие как Netlix и Disney+ не раскрывают свою статистику просмотров и выплачивают «остатки» по единому тарифу, даже если картина стала большим хитом.

SAG-AFTRA требует от кинопроизводителей привязать «остатки» к успеху фильма или шоу. По данным газеты Los Angeles Times, те пока не согласились на это условие.

Еще одной угрозой для заработков актеров они считают искусственный интеллект. Профсоюз добивается защиты своих членов от неправомерного использования ИИ, а также справедливой компенсации за использование работы актера в целях обучения систем ИИ. Речь идет о системах, которые потом искусственно воссоздадут образ этого актера в действии без его присутствия на съемочной площадке.

В четверг представитель профсоюза Данкан Крэбтри-Айрлэнд привел пример того, что имеется в виду.

По его словам, в ответе на требования бастующих от Альянса продюсеров кино и телевидения (AMPTP) – в частности, предлагается платить актерам массовки зарплату за один день - 200 долларов – за то, чтобы отсканировать их образ, а потом с помощью компьютера воспроизводить его «до бесконечности в любых проектах, в которых они захотят, без согласия и компенсации».

«Если вы думаете, что это новаторское предложение, я предлагаю вам подумать еще раз», - добавил Крэбтри-Айрлэнд.

В ответе AMPTP говорится, что альянс предложил профсоюзу сделку, «предусматривающую историческое увеличение заработной платы и остатка, значительно более высокие ограничения на пенсионные и медицинские взносы (…) новаторское предложение по искусственному интеллекту, которое защищает цифровые изображения актеров для членов SAG-AFTRA».

Профсоюз не был впечатлен подробностями предложения, после чего альянс обвинил SAG-AFTRA в том, что тот «выбрал путь, который приведет к финансовым трудностям бесчисленных тысяч людей, зависящих от отрасли».

Какие фильмы могут пострадать из-за забастовки?

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- продолжение знаменитого фильма Ридли Скота, которое должно выйти на экраны 22 ноября 2024 года. В сиквеле снимаются Пол Мескал, Дензел Вашингтон, Педро Паскаль, и в настоящее фильм также находится на стадии съемок. «Битлджус-2» - сиквел хоррор-комедии режиссера Тима Бертона с Майклом Китоном и Вайноной Райдер в главных ролях, которая вышла в 1988 году. В новом фильме в главных ролях снялись те же актеры, а также Дженна Ортега, молодая актриса, известная по роли Уэнсдэй в одноименном сериале Netflix. Фильм находится в процессе съемок, дата релиза была запланирована на осень 2024 года.

- сиквел хоррор-комедии режиссера Тима Бертона с Майклом Китоном и Вайноной Райдер в главных ролях, которая вышла в 1988 году. В новом фильме в главных ролях снялись те же актеры, а также Дженна Ортега, молодая актриса, известная по роли Уэнсдэй в одноименном сериале Netflix. Фильм находится в процессе съемок, дата релиза была запланирована на осень 2024 года. «Дэдпул 3» - съемки этой картины о супергерое из комиксов «Марвел» с актерами Райаном Рейнолдсом и Хью Джекманом начались в Лондоне в начале этого месяца.

- съемки этой картины о супергерое из комиксов «Марвел» с актерами Райаном Рейнолдсом и Хью Джекманом начались в Лондоне в начале этого месяца. В числе других блокбастеров, находящихся на съемочном этапе – « Чудо-женщина 3» , «Охотники за привидениями 4» , «Муфаса: Король Лев» , «Аватар 3» и «Аватар 4» .

, , , и . Что касается телешоу, то в процессе производства находилась, в частности, вторая часть спин-оффа «Звездных войн» «Андор» платформы Disney+, а летом должны были начаться новые сезоны «Дома дракона» HBO (приквел «Игры престолов»), «Детства Шелдона» CBS, «Медиков Чикаго» , а также мультсериалов «Симпсоны» и «Гриффины» .

платформы Disney+, а летом должны были начаться новые сезоны HBO (приквел «Игры престолов»), CBS, , а также мультсериалов и . Из-за отказа звезд участвовать в промо-мероприятиях для рекламы новых фильмов пострадают уже готовые фильмы: «Особняк с привидениями» Диснея (выходит 28 июля), новый фильм «Черепашки-ниндзя» (2 августа), детектив по роману Агаты Кристи «Призраки в Венеции» Кеннета Браны (15 сентября).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2028758-pochemu-v-gollivude-bastuyut-aktery-i-chto-budet-s-kino/