Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

То ли абсурд, то ли победа. Что получила Украина на саммите НАТО в Вильнюсе

Опубликовано:

Военные возле логотипа НАТО на саммите в Вильнюсе
Саммит НАТО в Вильнюсе. Фото: Artur Widak/NurPhoto/Getty Images

Определенности в отношениях Украины с НАТО по итогам саммита в Вильнюсе не сильно прибавилось. Впрочем, Украина может записать Вильнюс себе в актив, хотя ее главное достижение напрямую с НАТО не связано.

Если бы Владимиру Зеленскому дали почитать коммюнике Вильнюсского саммита НАТО месяц назад – да что месяц, даже за день до его открытия, думается, главной эмоцией украинского президента было бы разочарование.

Несколько недель в преддверии саммита украинские власти целенаправленно разогревали атмосферу, требуя от НАТО максимально четких и конкретных формулировок относительно будущего отношений с Киевом.

Итоговый документ не добавляет в эти отношения определенности, и в этом смысле саммит НАТО сложно назвать историческим. С другой стороны, саммит НАТО – это ведь не только о НАТО. Договоренности, которых Киев достиг на полях этого мероприятия, дают Владимиру Зеленскому основания называть свой визит в Вильнюс успешным.

Во всяком случае, когда на итоговой пресс-конференции у Зеленского спросили, приблизил ли Вильнюсский саммит победу Украины в войне против России, его "да" выглядело вполне искренним.

"Беспрецедентно и абсурдно"

Главное, чего ожидал Киев от саммита НАТО в Вильнюсе, – это констатации альянсом того, что Украина сможет стать его членом немедленно после окончания нынешней войны. План-максимум – добиться от НАТО официального приглашения присоединиться к Альянсу.

При этом в Киеве осознавали, что такое приглашение, разумеется, не означало бы автоматического присоединения Украины к НАТО. Зеленский и его соратники не скрывали, что это стало бы чисто политическим шагом, который бы придал дополнительной мотивации украинским воинам на фронтах войны с Россией.

В Киеве хотели получить максимально конкретные формулировки, настолько, что прибегли к методам, сильно напоминающим шантаж: в преддверии саммита Владимир Зеленский несколько раз заявил, что не поедет в Вильнюс, если на нем не будут приняты решения, отвечающие амбициям Украины.

В конце концов, Зеленский объявил, что поедет в Вильнюс, вечером накануне саммита, а окончательная редакция коммюнике была согласована за считанные часы до его официального открытия.

Итоговые формулировки, мягко говоря, разочаровали Владимира Зеленского.

"Беспрецедентно и абсурдно – когда (в решении саммита НАТО) нет никаких временных рамок ни для приглашения (!), ни для членства Украины; и когда вместо этого добавляется какая-то странная формулировка об "условиях" даже для приглашения Украины… Неопределенность – это слабость. И я откровенно обсужу это на саммите", – написал он в твиттере по дороге в Вильнюс.

Твит Зеленского, судя по сообщениям западных СМИ, вызвал раздражение даже у симпатизирующих Киеву участников саммита. "Зеленский зашел слишком далеко", – процитировало Politico анонимного высокопоставленного дипломата из центральноевропейской страны.

Владимир Зеленский прибыл в Вильнюс в обед вторника, первого дня работы саммита. Судя по всему, "дипломатия последнего момента", как описала ее Guardian, не принесла результата.

В итоговой редакции коммюнике саммита НАТО, опубликованного в тот же день вечером, ключевая для Украины фраза осталась без изменений: "Будущее Украины – в НАТО… Мы сможем пригласить Украину присоединиться к Альянсу, когда союзники договорятся и будут выполнены условия".

На этом фоне другие бесспорно позитивные для Киева моменты коммюнике – например, основание многолетней программы помощи альянса Украине или запуск совета Украина-НАТО – отошли на второй план. А заявления генсека Альянса Йенса Столтенберга, что сейчас Украина ближе к НАТО, чем когда-либо, похоже, не впечатлили украинского президента.

Немедленной реакции Зеленского на публикацию коммюнике не последовало. Но отмена им традиционного ежевечернего обращения к народу Украины – ранее такое случалось довольно редко – говорила о том, что эту новость было сложно назвать хорошей.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, в свою очередь, не скрывал разочарования по поводу формулировок итогового документа.

"Решение нас откровенно огорчило, и сегодня мы целый день разговариваем об этом с союзниками… Тут есть две школы мысли. Одни говорят: да вы должны быть счастливы, что в принципе слова "приглашение" и "Украина" появились рядом. Но нас такой подход категорически не устраивает… Мы огорчены тем, что нет четкого индикатора, когда именно Украина получит приглашение стать членом НАТО. Поэтому смешанные чувства у нас от саммита", – сказал он в интервью Радио Свобода.

Непонятные условия

Еще одна задача, которую Киев ставил перед собой на Вильнюсском саммите, – максимально упростить будущую процедуру обретения Украиной членства в НАТО.

Формально эта задача выполнена: в итоговом коммюнике речь идет о том, что Украине не нужно будет реализовывать План действий по членству (ПДЧ), через который в конце 1990-х – начале 2000-х проходили новые члены НАТО.

Но не все так просто. Ведь остается открытым вопрос, что это за условия, упомянутые в итоговом коммюнике.

Само коммюнике ответа на этот вопрос не дает. Поэтому остается пространство для интерпретаций, и это пространство непозволительно широко для саммита, который должен был расставить все точки над і в отношениях между Украиной и НАТО.

С одной стороны, есть позиция Владимира Зеленского. Он на пресс-конференции по окончании саммита заявил, что воспринимает слово "условия" просто как окончание войны.

"В тот момент, когда закончится война, Украину точно пригласят в НАТО… Я сегодня другого мнения не слышал", – сказал он.

С тем, что Украине членство в НАТО до окончания войны не светит, согласны и в Киеве, и на Западе. Вступи Украина в альянс сейчас – в состоянии войны с Россией оказалась бы 31 страна НАТО, а это никому из них не нужно.

С другой стороны, проблема состоит в том, что западные партнеры Киева, похоже, трактуют слово "условия" значительно шире, открыто говоря о том, что Украина не вступит в НАТО без проведения целого ряда реформ.

Что это за реформы, и кто должен сформулировать их конкретный список, – ясности мало. Поэтому западные чиновники делятся с журналистами скорее своими мыслями на этот счет, чем четкими и ясными формулировками.

К примеру, генсек НАТО Йенс Столтенберг говорит, что Украина должна модернизировать системы безопасности и обороны, усилить систему госуправления и борьбу с коррупцией.

А представитель Белого дома Джон Кирби заявил в интервью "Голосу Америки", что вступление в НАТО – это процесс. "Частью этого процесса является наличие здоровой, живой демократии и здоровых, жизнеспособных, устойчивых демократических институтов. И в Украине еще есть над чем работать в этом плане", – сказал он.

Если дело действительно обстоит так, то упомянутые в коммюнике, но не прописанные условия в реальности могут мало чем отличаться от отмененного ПДЧ. Если это так, то Вильнюсский саммит вряд ли значительно упростил путь Украины в НАТО.

Впрочем, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, предрекавший нынешнему саммиту историческую роль, говорил, что Вильнюс в любом случае – не конечная остановка на пути Украины в НАТО.

"Следующая остановка – Вашингтон (следующий саммит НАТО состоится в 2024 году в Вашингтоне)… Вашингтон может оказаться более историческим чем Вильнюс", – заявил Ландсбергис.

Гарантии от "Семерки"

Тем не менее в среду настроение Владимира Зеленского значительно улучшилось: на утренней совместной пресс-конференции с Йенсом Столтенбергом он, как будто забыв о собственных радикальных формулировках всего лишь дневной давности, заявил: "Результаты саммита хорошие, но если бы было приглашение, были бы идеальными".

На тот момент уже было известно, что накануне вечером 11 стран-партнеров подписали с Украиной меморандум, который определяет условия обучения украинских пилотов на истребителях F-16. Киев уже несколько месяцев вел переговоры о предоставлении ВСУ этих боевых самолетов. Начало обучения пилотов – ожидается, что оно начнется в августе и будет проходить в Нидерландах и Румынии – превращает передачу истребителей Украине в вопрос времени.

По итогам двусторонних встреч, которые украинская делегация проводила во второй день саммита, было объявлено о передаче ей новых порций западных вооружений. Владимир Зеленский оговорился, что не все достигнутые в Вильнюсе договоренности будут объявлять публично, но и анонсированные пакеты помощи выглядят внушительно.

Известно, что Германия передаст Украине не названное публично количество пусковых установок ПВО Patriot и ракет к ним (ранее немецкая пресса сообщала, что, кроме них, в пакет помощи Украине войдут 25 танков, 40 БМП и 20 тысяч артиллерийских снарядов).

От Норвегии Украина получит тысячу разведывательных мини-дронов. Австралия передаст несколько десятков бронированных машин пехоты. Великобритания поставит Украине более 70 боевых и вспомогательных машин, тысячи снарядов для танков, а также откроет на своей территории медицинский центр для реабилитации воинов ВСУ.

Однако главной новостью дня для Киева стало подписание Совместной Декларации о поддержке Украины с лидерами стран "Большой семерки" – появление этого документа дало Зеленскому основания, что из Вильнюса он повезет домой "значительную победу в области безопасности для Украины".

Лидеры стран "Большой семерки" – шесть из них входят в НАТО, а премьер-министра Японии пригласили на саммит отдельно – обязались развивать украинские вооруженные силы, укреплять экономику Украины, а также предоставить Киеву финансовую и техническую помощь для преодоления последствий нынешнего российского вторжения.

Сам этот документ носит рамочный характер: по задумке его инициаторов, на основе этой декларации в ближайшем будущем будут наработаны двухсторонние договоры, которые Киев подпишет с каждым из государств-партнеров.

Уже в этих договорах будут прописаны конкретные виды и объемы помощи, которую Киев рассчитывает получать от каждой отдельно взятой страны. В декларации идет речь о том, что к числу стран-гарантов безопасности Украины вольна присоединиться любая страна. О таком желании уже успели заявить Польша, Норвегия и Чехия.

Фактически речь идет о том, чтобы систематизировать и поставить на поток с многолетней перспективой ту помощь, которую получает от своих партнеров Киев сейчас, сделать такую поддержку постоянной, не зависящей от факторов вроде успешности наступления или политических перипетий в тех или иных странах.

И Владимир Зеленский, и глава его офиса Андрей Ермак, ответственный от Киева за подготовку декларации, подчеркивали, что эти двухсторонние договоры будут кардинально отличаться от Будапештского меморандума – они будут содержать максимально конкретные положения и будут ратифицированы парламентами стран-подписантов.

По требованию Украины в текст декларации было вписано положение о том, что все обязательства стран-партнеров Киева будут реализовываться до тех пор, пока Украина идет к будущему членству в евроатлантическом сообществе.

Киев в который раз повторил тезис о том, что любая система гарантий безопасности рассматривается им не как альтернатива членству в НАТО, а как временная мера на пути к обретению полноправного членства в Альянсе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2028501-to-li-absurd-to-li-pobeda-chto-poluchila-ukraina-na-sammite-nato-v-vilnyuse/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.