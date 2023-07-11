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В Южной Африке выпал снег. Такого не было уже 10 лет

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Снег в ЮАР
Снег в ЮАР. Фото: WIKUS DE WET/AFP via Getty Images

Проснувшись утром 10 июля, жители Йоханнесбурга, крупнейшего города Южной Африки, увидели за окнами падающий снег. Июль в Южном полушарии – зимний месяц, но снег здесь не выпадал вот уже 10 лет.

Власти посоветовали южноафриканцам одеваться потеплее, поскольку холодный фронт накрыл большую часть страны и останется здесь, как минимум, на неделю.

«Пока что снегопад не вызвал серьезных проблем», — сообщил Би-би-си представитель Южноафриканской метеорологической службы (Saws).

Снег в ЮАР
Снег в ЮАР. Фото: WIKUS DE WET/AFP via Getty Images

Похоже, жители Йоханнесбурга очарованы заснеженными улицами — редким зрелищем в их широтах.

«Некоторые ученики, и я вместе с ними, отправились знакомиться со снегом поближе… кое-кто уже знает, что такое снег, а другие думали, что это просто такой дождь», — рассказала учительница начальных классов Агнес Мидева.

Снег в ЮАР
Снег в ЮАР. Фото: Shiraaz Mohamed/Anadolu Agency via Getty Images

Домашняя работница Нобухоси Стомпи сказала Би-би-си, что ехала на работу по заснеженной дороге и еще никогда не видела ничего подобного.

«У нас в домах тепло, так что все в порядке, — отметил смотритель Билли Нксумало. — Снег лежал повсюду, он покрывал поля рядом с нашим районом — это было действительно красиво».

Снег выпал в целом ряде провинций Южной Африки, включая Восточный Кейп, Мпумалангу и регион Гаутенг, в который входят Йоханнесбург и Соуэто.

Снег в ЮАР
Снег в ЮАР. Фото: Shiraaz Mohamed/Anadolu Agency via Getty Images

Метеорологи посоветовали фермерам найти подходящие теплые помещения для скота, особо важные в холодную погоду.

Пока нельзя сказать, являются ли необычно холодная погода и выпавший снег результатом климатических изменений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2028118-v-yuzhnoy-afrike-vypal-sneg-takogo-ne-bylo-uzhe-10-let/

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