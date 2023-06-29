Беспорядки во Франции после убийства подростка полицейскими не стихают. Более 150 человек арестованы

Так выглядело небо над Парижем из-за ночных беспорядков. Фото: Samuel Boivin/NurPhoto via Getty Images

В четверг президент Франции Эммануэль Макрон провел экстренную встречу с кабинетом министров на фоне масштабных протестов, вспыхнувших в стране после того, как полицейский застрелил подростка североафриканского происхождения.

"Последние несколько часов были отмечены сценами насилия и нападениями на полицейские участки, школы и мэрии", - заявил Макрон, открывая совещание.

В ночь на четверг (вторая ночь беспорядков) полиция произвела порядка 150 арестов, заявил министр внутренних дел Джеральд Дарманин. По его словам, самая накаленная обстановка наблюдается в пригородах больших городов Франции с этнически разнообразным населением.

Эпицентром беспорядков стал небольшой рабочий город Нантер в западном пригороде Парижа, где во вторник и произошел трагический инцидент: 17-летний Наэль М, находившийся за рулем автомобиля Mercedes, был остановлен полицейским патрулем за нарушение правил и застрелен за неповиновение полиции.

По последним данным, столкновения с полицией происходят в Лилле, Тулузе, Амьене, Дижоне и других городах в разных частях Франции.

МВД страны сообщает, что протестующие поджигают автомобили, крушат витрины и постройки, бросают в полицейских коктейли Молотова.

Полицейские, остановившие подростка, находятся под следствием. В четверг прокуратура заявила, что применение огнестрельного оружия против подростка было неправомерно.

Правозащитные организации обвиняют французскую полицию в системном расизме, но власти Франции категорически с этим не согласны.

Что произошло

17-летний подросток Наэль М, по предварительным данным, алжирец по происхождению, во вторник был остановлен полицейским патрулем за рулем автомобиля Mercedes за нарушение правил и застрелен.

Полицейские поначалу заявили, что Наэль пытался сбить их, но на опубликованном позже и верифицированном агентством AFP видео происшествие выглядит иначе.

После этого в ночь на среду в пригородах Парижа вспыхнули беспорядки. Возмущенные действиями полиции протестующие строили баррикады, стреляли по полицейским фейерверками и сожгли несколько десятков автомобилей. Полиция отвечала слезоточивым газом.

На видео, опубликованных в социальных сетях, видно, как в среду по всему Парижу поджигали автомобили и грабили магазины.

В ночь на четверг беспорядки продолжились. По сообщению AFP, ночью около 20 молодых людей, вооруженных фейерверками, напали на тюрьму в одном из городов.

В Нантере, парижском пригороде, где родился Наэль, полиция была вынуждена отступить под напором протестующих, сообщает Le Monde.

Ночью протестующие по всему Парижу нападали на полицейские участки, забрасывая их фейерверками.

Особенно острой была ситуация вокруг района Пабло-Пикассо, где молодые люди вышли на улицы после захода солнца и начали драться с полицейскими.

Столкновения демонстрантов с полицией произошли также в Лилле. На кадрах, размещенных в соцсетях, видно, как люди в ратуше пригорода Монс-ан-Баруль поджигают бумаги и стулья.

В городе Ренн около 300 человек собрались, чтобы почтить память подростка, некоторые из них зажгли костры и были разогнаны полицией.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2026836-besporyadki-vo-frantsii-posle-ubiystva-podrostka-politseyskimi-ne-stihayut-bolee-150-chelovek-arestovany/