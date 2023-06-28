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Опубликована запись, на которой Трамп говорит, что у него есть нерассекреченный документ. В суде он это отрицал

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Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: The Asahi Shimbun / Getty Images

Американские СМИ получили аудиозапись, на которой Дональд Трамп рассказывает своим гостям, что у него есть секретный документ, который он сам в бытность президентом не рассекретил. В суде он отрицает, что хранил дома секретные документы.

Сначала видеозапись оказалась у CNN, но она же есть и в распоряжении у американского партнера Би-би-си, телекомпании CBS.

Ранее Дональд Трамп не признал себя виновным по федеральным обвинениям в ненадлежащем обращении с конфиденциальными документами.

По информации CNN, двухминутная запись была сделана в июле 2021 года в принадлежащем Трампу гольф-клубе в Бедминстере, штат Нью-Джерси. Разговор происходил между ним и несколькими людьми, которые работали над мемуарами бывшего главы аппарата Белого дома Марка Медоуза.

На ней слышно, как Трамп говорит: "Вот эти документы", после чего ссылается на какой-то документ, в котором речь идет об Иране и называет его "строго конфиденциальным".

"Его составили военные и передали мне, — говорит Трамп, — Как президент, я мог бы его рассекретить. А вот теперь, как вы знаете, больше не могу, так что это — все еще секрет".

Судя по всему, это та же самая аудиозапись, на которую ссылались федеральные прокуроры в своем обвинительном заключении против Трампа.

Однако из обвинительного акта неясно, были ли когда-либо найдены те самые документы, которые упоминаются в записи.

Прокуратура утверждает, что бывший президент дважды показывал секретные документы людям без надлежащего допуска, в том числе писателю и двум своим сотрудникам.

Всего Трампу предъявлено 37 обвинений в незаконном хранении секретных документов и препятствовании усилиям правительства по их возвращению.

Он неоднократно отрицал свою вину.

Он говорил, что все документы, которые он забрал с собой, покидая Белый дом, уже были рассекречены, но, похоже, что опубликованная аудиозапись этим заявлениям противоречит.

В интервью Fox News на прошлой неделе бывший президент отрицал, что на встрече в Бедминстере показывал секретные документы людям, не имеющим права с ними ознакомиться.

"Не было никакого документа. Это было огромное количество бумаг и всего остального, говорящего об Иране и других вещах", — сказал Трамп, добавив, что он показывал своим собеседникам "газетные статьи и разные истории из журналов".

Однако, если верить записи, Трамп ссылается на вполне конкретные бумаги.

Вместе с Трампом обвинение в ненадлежащем обращении с секретными материалами было предъявлено и его личному слуге Уолту Науте. Ожидается, что на слушании, назначенном на 6 июля, он также себя виновным не признает.

Суд над бывшим президентом назначен на 14 августа, но, скорее всего, он будет отложен. Судье еще предстоит вынести решение по ходатайству прокуратуры о его отсрочке до 11 декабря.

В понедельник федеральная судья, ведущая дело, отклонила просьбу прокуратуры о сохранении в тайне списка потенциальных свидетелей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2026681-opublikovana-zapis-na-kotoroy-tramp-govorit-chto-u-nego-est-nerassekrechennyy-dokument-v-sude-on-eto-otritsal/

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