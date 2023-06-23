Начался суд над "бразильским Трампом": экс-президента Жаира Болсонару судят за заявления в духе Трампа

Жаир Болсонару. Фото: Evaristo Sa / AFP / Getty Images

В Верховном избирательном суде Бразилии в четверг начался суд над бывшим президентом Жаиром Болсонару. Он обвиняется в распространении лжи о потенциальных подтасовках на выборах. Тюрьма по этому делу Болсонару не грозит, зато грозит запрет баллотироваться.

Жаир Болсонару обвиняется в злоупотреблении президентской властью в виде распространения ложных утверждений, а именно в том, что в прошлом июле, перед президентскими выборами, он собрал иностранных послов и заявил им, что электронные машины для голосования, применяемые в Бразилии, уязвимы перед хакерами, и потому его противники могут подтасовать результаты выборов.

Выборы президента прошли в октябре 2022 года, и Болсонару их проиграл, совсем немного уступив во втором туре левому ветерану бразильской политики Луису Инасиу "Луле" да Силве.

Дело, которое рассматривает Верховный избирательный суд — не уголовное, тюрьма Жаиру Болсонару по нему не грозит, но судейская коллегия имеет право на восемь лет запретить 68-летнему экс-президенту баллотироваться на выборные посты.

Одновременно Болсонару является подследственным по нескольким уголовным делам, процессы по которым еще не начались.

Болсонару, после выборов и беспорядков, которые устроили его сторонники, улетел в США, во Флориду, но затем вернулся на родину.

Собирается ли он выдвигаться на президентских выборах в 2026 году, он еще не говорил, а только пообещал помочь Либеральной партии, почетным председателем которой он является, на местных выборах в следующем году.

Сторона обвинения утверждает, что речь Болсонару перед послами 18 июля 2022 года была нарушением закона о выборах. Сам экс-президент утверждает, что он лишь объяснял иностранным дипломатам, как работает избирательная система в Бразилии.

Правого популиста Болсонару часто сравнивали с Дональдом Трампом, и поведение бразильского президента и его сторонников после проигрыша на выборах тоже напоминало то, что произошло годом раньше в США.

После проигрыша Луле во втором туре 30 октября с разрывом всего в 1,8% Болсонару отказался прямо признавать поражение — хотя и распорядился начать подготовку к передаче власти. Через два месяца, перед самой инаугурацией Лулы, он улетел в США.

Сторонники Болсонару сразу после выборов начали блокировать дороги, а после инаугурации Лулы, 8 января, захватили и разгромили президентский дворец, а также здания парламента и Верховного суда.

Полиция арестовала полторы тысячи участников этих беспорядков. По этому делу идет следствие, и правоохранительные органы подозревают Болсонару в подстрекательстве к беспорядкам.

Процесс, который начался в четверг в Верховном избирательном суде — это юридически отдельное дело, и в нем коллегия из семи судей простым большинством должна будет решить, пытался ли Болсонару своей речью перед послами незаконно повлиять на избирателей, и нужно ли ему за это запретить баллотироваться в ближайшие годы.

Сам Болсонару на первом заседании не присутствовал, а его адвокат заявил, что экс-президент намерен обжаловать решение суда, если оно будет не в его пользу.

Впрочем, как отмечает агентство Reuters, вполне возможно, что снова выдвигать Болсонару не захотят его же бывшие сторонники.

"Значительная часть бразильцев, похоже, очень хочет оставить позади адский пламень эпохи Болсонару", — пишет корреспондент агентства.

По его словам, некоторые из правых политиков, бывших союзников экс-президента, теперь публично возлагают надежды на другие фигуры на правом фланге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2026065-nachalsya-sud-nad-brazilskim-trampom-eks-prezidenta-zhaira-bolsonaru-sudyat-za-zayavleniya-v-duhe-trampa/