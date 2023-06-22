Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана
Новости русской службы Би-би-си

В районе поисков пропавшего в Атлантике батискафа "Титан" обнаружены обломки

Опубликовано:

Спасатели занимаются поиском пропавшей субмарины
Поиски пропавшей субмарины. Фото: U.S. Coast Guard via Getty Images

В районе поисков пропавшего в Северной Атлантике батискафа "Титан" обнаружены обломки, сообщила Береговая охрана США.

Их обнаружил поисковый подводный аппарат в районе крушения "Титаника". Принадлежат ли обломки "Титану" – неизвестно.

Эксперты оценивают полученную информацию и обещают сообщить подробности позднее.

Ранее спасатели сообщили, что поиски батискафа вошли в решающую стадию, поскольку запас кислорода на борту должен быть на исходе.

Эксперты сказали Би-би-си, что определить точное время, когда закончится кислород, невозможно, и его может хватить на большее время, чем предполагается.

В четверг Береговая охрана США расширила масштаб спасательной операции, подключив к ней еще 10 судов и несколько подводных лодок.

Ранее эхолоты засекли несколько точек, откуда исходят подводные шумы, но ни в одной из них батискаф не обнаружили. По словам ученых, океан наполнен естественными звуками, что снижает эффективность эхолотов.

Тем не менее, участники операции, в которой участвуют американские и канадские военные самолеты, корабли береговой охраны и подводные роботы, сосредоточили усилия в непосредственной близости от места, где были засечены шумы.

Глубоководный аппарат

В четверг французский исследовательский корабль L'Atalante доставил в район поисков подводный роботизированный аппарат Victor 6000 – единственный в мире, способный работать на необходимой для поисков глубине.

По оценкам специалистов, батискаф "Титан" мог опуститься на глубину 4000 метров.

Victor 6000 обладает уникальной маневренностью и способен передавать изображения с большой глубины. С помощью подобия двух механических щупалец он также сможет устранить препятствия, которые, возможно, мешают "Титану" всплыть на поверхность.

Исследовательское судно Polar Prince, доставившее "Титан" на место погружения, потеряло с ним связь в воскресенье – через час и 45 минут после того, как аппарат начал спускаться к обломкам "Титаника".

На борту батискафа находились пять человек: 58-летний британский бизнесмен и исследователь Хэмиш Хардинг, 48-летний бизнесмен из Пакистана Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулеман, 61-летний Стоктон Раш, директор компании OceanGate, занимающейся экспедициями к "Титанику", а также 77-летний французский исследователь Поль-Анри Наржоле.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2026004-v-rayone-poiskov-propavshego-v-atlantike-batiskafa-titan-obnaruzheny-oblomki/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.