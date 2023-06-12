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Сильвио Берлускони: актер, бизнесмен, политик и любовник. Некролог одного из самых знаменитых политиков современности

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Сильвио Берлускони
Сильвио Берлускони. Фото: Chris Ratcliffe - Pool/Getty Images

В сложном и запутанном мире итальянской политики Сильвио Берлускони был главным махинатором, которому удавалось прекрасно совмещать большой бизнес и политическую карьеру.

Его харизма и прекрасное чувство юмора подкупали итальянских избирателей, и они продолжали отдавать за него свои голоса, несмотря на звучавшие в его адрес обвинения в коррупции и связях с мафией.

Берлускони неоднократно представал перед судом, но каждый раз ему удавалось выйти сухим из воды благодаря невероятному таланту маневрировать в неповоротливой юридической системе Италии, а также отсутствию прямых доказательств его вины.

Он привык окружать себя красивыми женщинами, и именно любовь к ним сыграла с ним злую шутку: череда сексуальных скандалов на старости лет привела к тому, что от него отвернулись многие сторонники.

Благодаря своему обаянию и умению находить общий язык с собеседником, Берлускони удавалось быть в хороших отношениях со многими мировыми лидерами.

У него прекрасно получалось совмещать дружбу с российским президентом Владимиром Путиным, ныне покойным ливийским лидером Муаммаром Каддафи и президентом США Джорджем Бушем-младшим.

По оценкам экспертов, именно Сильвио Берлускони сыграл важную роль в потеплении отношений США и России в начале 2000-х годов, а также создании Совета Россия-НАТО, который больше не функционирует.

Сильвио Берлускони и Вероника Ларио
Сильвио Берлускони и Вероника Ларио. Фото: Gerard Julien/AFP via Getty Images

Сильвио Берлускони родился 29 сентября 1936 года в Милане в семье глубоко верующих католиков - банковского служащего Луиджи Берлускони и домохозяйки Розеллы Босси.

Детство он провел сначала в Швейцарии, куда из-за войны была вынуждена эвакуироваться семья (отец Берлускони был антифашистом), а потом - неподалеку от Милана, где Сильвио пошел в школу и занимался случайными подработками, чтобы прокормить семью в послевоенные годы.

В 1954 году Берлускони поступил на юридический факультет Миланского университета, где изучал юриспруденцию и играл на контрабасе в университетском оркестре, а во время каникул подрабатывал певцом на круизных судах и водил экскурсии.

Молодой девелопер

Еще с детства Сильвио Берлускони обладал талантом предпринимателя и шармом, который помогал ему в течение всей жизни. Сначала он помогал сверстникам выполнять домашние задания в обмен на деньги или сладости, а затем продавал курсовые работы сокурсникам в университете.

В 1961 году он с отличием закончил университет, получив премию в размере 2 млн лир за дипломную работу. Вскоре после этого он основал свою первую строительную компанию "Союз застройщиков Милана", отвергнув предложение о работе в банке Rasini, где его отец в тот момент был топ-менеджером.

В начале 1960-х годов Италия переживала строительный бум, и проекты компании Берлускони в Милане имели большой успех, хотя их реализация сопровождалась, по признанию самого бизнесмена, невероятными трудностями.

Владимир Путин, Джордж Буш-младший и Сильвио Берлускони
Владимир Путин, Джордж Буш-младший и Сильвио Берлускони. Фото: Alexander Nemenov/AFP via Getty Images

"Чтобы получить все разрешения на строительство, нужно было обойти множество инстанций. Делать это надо было с конвертом наличности в зубах. Платить приходилось буквально за каждый шаг: сооружение канализации, установка новых уличных знаков и светофоров. Этому не было ни конца, ни края", - говорил он в интервью журналисту Алану Фридману для документального фильма "Мой путь" и одноименной книги.

Одним из самых успешных проектов молодого девелопера стал жилой комплекс "Милан 2" (Milano Due). Обаяние Берлускони помогло ему не только получить все необходимые лицензии и разрешения на строительство, но и убедить чиновников изменить схемы полетов над аэропортом "Линате", который находится рядом с комплексом, чтобы шум не раздражал его обитателей.

Этот проект принес Сильвио Берлускони огромную славу и целое состояние, часть из которого он потратил на покупку старинной виллы в Аркоре неподалеку от Милана. С тех пор 72-комнатная вилла стала для Берлускони домом, штаб-квартирой и центром принятия всех стратегических решений на всю оставшуюся жизнь.

Откуда у Сильвио Берлускони появились деньги на застройку нового района Милана, остается неизвестным до сих пор. Этот вопрос впоследствии неоднократно становился предметом разбирательств, однако следователи так и не смогли пробраться через сложную и запутанную структуру компаний Берлускони.

Пионер коммерческого телевидения

В 1978 году Берлускони заинтересовался перспективным рынком телекоммуникаций и СМИ и основал кабельный телеканал Telemilano, который изначально был доступен лишь жильцам построенных им квартир.

Спустя несколько лет Берлускони стал владельцем трех общенациональных телеканалов, которые впоследствии вошли в холдинг Mediaset. Эти каналы стали одними из первых коммерческих вещателей в Европе.

Чтобы успешно конкурировать с государственной телекомпанией Rai, которая ранее имела монополию на вещание, Берлускони начал приобретать права на развлекательный контент из США: мыльные оперы, блокбастеры и различные телешоу.

На телеканалах Берлускони впервые появились шоу с полуобнаженными танцовщицами, что в те времена казалось немыслимым для консервативного государственного телевидения. На каналы потянулись зрители и рекламодатели. Для последних были введены гибкие условия и скидки.

В 1978 году Берлускони основал холдинговую компанию Fininvest, которая объединила все его медийные активы. Бизнес-империя стремительно расширялась.

Под контролем Берлускони оказалось не менее 150 компаний, в том числе крупнейшее издательство Италии Mondadori, а также ежедневная газета Il Giornale.

В 1984 году после жалобы Rai, которая отстаивала монопольное право на национальное телевещание, были арестованы все передатчики Mediaset. В результате длительного судебного разбирательства был издан указ о возобновлении вещания.

Берлускони убедил изменить законодательство тогдашнего премьер-министра Беттино Кракси, с которым у него были тесные связи. Берлускони подозревали в подкупе Кракси, однако, как и во многих других подобных случаях, доказать ничего не удалось.

В 1986 году Сильвио Берлускони приобрел футбольный клуб "Милан", который под его руководством стал одним из ведущих в стране. В 2017 году контрольный пакет акций клуба был продан группе инвесторов из Китая за 740 млн евро.

Дебют в большой политике

Вскоре после покупки "Милана" деятельность компаний Берлускони стала предметом расследования, которое касалось коррупции в высших эшелонах власти Италии.

Масштабная антикоррупционная операция властей "Чистые руки", которая коснулась нескольких тысяч человек, напрямую не была связана с именем Берлускони, однако касалась многих его соратников, в том числе Беттино Кракси, обвиненного во взяточничестве.

На фоне общего недовольства итальянских граждан существующей политической системой и коррупционными скандалами Сильвио Берлускони создает в 1994 году партию "Вперед, Италия" (Forza Italia).

Сам он мотивировал свои политические амбиции желанием сократить вмешательство государства в экономику, снизить налоги и повысить уровень жизни итальянцев, хотя его оппоненты объясняли желание заниматься политикой опасностью судебного преследования Берлускони.

Все обвинения он отрицал. "Мне не нужно быть избранным для того, чтобы иметь власть. У меня есть дома по всему миру, великолепные яхты, красивые самолеты, изумительная жена, хорошая семья. Я иду на жертвы", - говорил он.

Обвинения в коррупции полностью подорвали репутацию правоцентристской коалиции, которая правила страной с 1947 года. В ходе антикоррупционного процесса следователи публично называли фамилии многих подозреваемых в коррупции политических деятелей.

Многие считали, что в результате на следующих выборах победят левые партии, в том числе и бывшие коммунисты. Но общенациональные выборы всего через 60 дней после своего создания выиграла партия Берлускони.

Сразу после выборов Берлускони сформировал коалицию правоцентристских партий. 11 мая 1994 года он принес присягу в качестве премьер-министра, став первым в Европе главой кабинета с многомиллиардным состоянием.

Вскоре правительство провело через парламент закон, гарантирующий Берлускони и высокопоставленным министрам иммунитет от преследования, пока они находятся у власти. Позднее этот закон был отменен Конституционным судом.

Победе Берлускони во многом способствовала правильная рекламная кампания на телевидении, в которой он предстал в имидже обаятельного человека и образцового миллиардера, который всего добился сам.

Однако долго на посту он не продержался. Разногласия между представителями трех партий, вошедших в правящую коалицию, а также тот факт, что суд в Милане выдвинул ему обвинения в уклонении от налогов, привели к тому, что семь месяцев спустя правительственная коалиция развалилась.

В 2001 году Берлускони вновь стал премьер-министром во главе новой коалиции, которую назвали "Дом свобод". Во время предвыборной кампании он обещал провести серьезные экономические реформы, упростить систему налогообложения и повысить пенсии.

Но из-за проблем в мировой экономике Берлускони не удалось сдержать свои обещания. В 2006 году, несмотря на то, что ему удалось внести поправки в избирательное законодательство, которые должны были помочь его коалиции, он проиграл на выборах левоцентристской коалиции Романо Проди.

Унизительное поражение

Правительство Проди столкнулось с серьезными трудностями с самого начала, и менее чем два годя спустя, в апреле 2008 года, Берлускони вновь стал премьер-министром Италии, после того как в результате политического кризиса кабинет ушел в отставку.

В 2009 году созданное за два года до этого движение "Народ свободы", в которое вошли партия Берлускони "Вперед, Италия", Национальный альянс и несколько мелких партий, окончательно оформилось в политическую партию.

В ней сразу же начались расколы, сопровождавшиеся серьезными разногласиями между премьер-министром Берлускони и спикером нижней палаты парламента Джанфранко Фини. Берлускони оказался зажатым в угол, хотя ему и удалось пережить вотум недоверия в декабре 2010 года.

Со временем он пользовался все меньшей поддержкой. Последний удар был нанесен в мае 2011 года, когда партия получила плохие результаты на местных выборах. Хуже всего для Берлускони было то, что его партия проиграла в Милане, его политической и коммерческой вотчине. Это было унизительно.

Он продержался на посту премьер-министра до октября 2011-го, но в связи с нарастающим финансовым кризисом парламент должен был одобрить новый бюджет, и тут Берлускони потерял поддержку большинства депутатов парламента. Когда стало известно о том, что он ушел в отставку, на улицах итальянских городов собрались ликующие толпы.

Берлускони не сдавался. В 2012 году он объявил, что вновь хочет стать премьер-министром, и на выборах 2013 года его партия проиграла с минимальным разрывом, уступив левоцентристской Демократической партии Пьера Берсани лишь 1% голосов.

Какое-то время партия "Народ свободы" поддерживала правительство премьер-министра Энрико Летта, но после этого раскололась, и Берлускони возродил ее под старым названием "Вперед, Италия".

Дурная слава

Сильвио Берлускони фигурировал в качестве подозреваемого в различных делах не менее 60 раз: хищения, уклонение от уплаты налогов, составление ложных финансовых отчетов и попытка дать взятку судье.

В некоторых случаях дело доходило до суда, но Берлускони либо признавали невиновным, либо вердикт отменяла апелляционная инстанция. В некоторых случаях судьи не могли принять решение из-за истечения срока давности.

Удача отвернулась от Берлускони в 2013 году, когда он был признан виновным в уклонении от налогов, приговорен к четырем годам заключения и изгнан из Сената. В связи с возрастом тюремное заключение было заменено на год общественных работ.

Сильвио Берлускони
Сильвио Берлускони. Фото: AFP via Getty Images

Берлускони также был осужден на семилетний срок по обвинению в сексуальных связях с несовершеннолетней Каримой Махруг, также известной как Руби, и в злоупотреблении служебным положением при попытке ее освобождения из полиции.

Берлускони отрицал, что платил за секс, и пояснил, что хотел помочь девушке найти работу, потому что она рассказала "тронувшую его историю". По словам Махруг, она получила от премьер-министра 7 тысяч евро. Девушка также отрицала, что у нее была сексуальная связь с Берлускони.

В тюрьму Берлускони так и не попал - его адвокатам удалось добиться полного оправдания. 18 июля 2014 года Апелляционный суд Милана отменил все назначенные наказания в связи с недостаточностью улик и отсутствием состава преступления.

Вскоре после этого миланские прокуроры начали расследование против Берлускони по подозрению в подкупе участников скандальных вечеринок "бунга-бунга" на вилле в Аркоре, чтобы они дали нужные показания по делу Руби.

Информация о вечеринках вскрылась в ходе первого процесса благодаря обнародованным телефонным разговорам. По данным прокуроров, гости вечеринок и приглашенные молодые девушки занимались сексом.

Многие из приглашенных были подающими надежды телеведущими.

В фильме "Мой путь" Фридмана Берлускони показывает журналисту комнату в Аркоре, где, по его словам, проходили вечеринки: это небольшой зал для приемов с длинным обеденным столом посередине.

"Джордж Клуни пришел на мой званый ужин и после него сказал: "Я был на ужине и получил удовольствие, хозяин был очень милым, но никакой "бунга-бунга" не было". Конечно не было, ведь "бунга-бунга" - это и есть званый ужин", - смеется Берлускони.

Он отрицает, что на вечеринках присутствовали несовершеннолетние, и добавляет: "Если секс и был - здесь, в частном доме, то это не считается преступлением. Тогда в чем же преступление?"

Отношения с Путиным

За более чем два десятилетия пребывания Владимира Путина в Кремле ни с одним западным политиком у него не возникло такой дружбы, как с Берлускони. Познакомившись в июле 2001 года на саммите G8 в Генуе, они сразу прониклись взаимной личной симпатией. Только за первые полтора года после этого итальянский и российский лидеры виделись друг с другом восемь раз.

СМИ сообщали, что в августе 2003 года дочери Путина отдыхали на принадлежавшей Берлускони вилле "Чертоза" на Сардинии. Сам российский президент провел там три дня и назвал виллу "шикарным местом". Берлускони несколько раз неформально приезжал в Россию на дни рождения Путина.

Владимир Путин и Сильвио Берлускони
Владимир Путин и Сильвио Берлускони. Фото: Sasha Mordovets/Getty Images

Берлускони много раз выступал в поддержку Кремля по проблемам Чечни, прав человека, Грузии и Украины, подвергаясь за это критике на Западе. В американской дипломатической депеше, опубликованной сайтом WikiLeaks, говорилось, что итальянский премьер старался любой ценой быть в милости у Путина и нередко выражал мнения, прямо подсказанные ему Путиным, поскольку ему импонировал мачистский, волевой и авторитарный стиль последнего.

В ноябре 2011 года, накануне отставки Берлускони, Путин назвал его одним из последних могикан европейской политики, а в 2015 году - другом и союзником.

В 2013 году Путин, приехав в Рим с государственным визитом, посетил сначала виллу Берлускони, а уже затем отправился к премьер-министру Энрико Летта.

В 2014-м Берлускони заявил, что относится с пониманием к провозглашению сепаратистских "народных республик" на востоке Украины.

"В том, что касается Украины, я совершенно не согласен с политикой Евросоюза и США. Жители Крыма разговаривают на русском языке, они проголосовали на референдуме за присоединение к родной матушке-России. Вводить санкции - неверное политическое решение" - заявил он год спустя.

11 сентября 2015 года Берлускони, отдыхая с Путиным в Сочи, приехал вместе с ним в аннексированный Севастополь. Служба безопасности Украины за это запретила ему на три года въезд в страну.

Конфликт интересов

Сильвио Берлускони всегда был ярким и колоритным человеком. Он никогда не скрывал, что гонялся за юбками, и признавался, что делал пересадку волос и пластические операции, чтобы выглядеть моложе своих лет.

Чувство юмора Берлускони нередко подводило его. Однажды он заявил, что из депутата Европарламента получился бы хороший охранник концлагеря. В другой раз он сказал, что Муссолини был безобидным лидером.

Критиков Берлускони больше всего возмущало, что он был замешан практически во всех аспектах жизни страны - бизнес, политика, спорт и СМИ. Его бизнес-империя предоставляла ему огромное преимущество на выборах, говорили они.

Многие из тех, кто голосовал за Берлускони, утверждали, что именно его успех в бизнесе дает ему основания возглавлять страну. Сам политик отрицал, что приносил пользу себе, а не стране.

"Я забочусь обо всех, а также о себе. Здесь нет конфликта интересов", - говорил Берлускони.

Вилла Сильвио Берлускони
Вилла Сильвио Берлускони. Фото: AFP / Stringer / Getty Images

Сильвио Берлускони был официально женат дважды. От первого брака с Карлой Эльвирой делль'Ольо у него осталось двое детей - дочь Мария Эльвира и сын Пьер Сильвио.

В 1980 году Берлускони увлекся актрисой Вероникой Ларио, на которой женился в декабре 1990-го. В общей сложности вместе они провели более 30 лет и окончательно развелись в 2014 году.

Изначально суд назначил Ларио алименты в размере 3 млн евро в месяц. Решение о столь крупной сумме судьи аргументировали тем, что Ларио необходимо обеспечить уровень жизни, к которому она привыкла за 20 лет официального брака.

Берлускони обжаловал это решение, и размер алиментов сократили сначала до 2 млн, а затем до 1,4 млн евро. В конце концов в 2017 году ему удалось добиться отмены алиментов и возврата полученной Ларио суммы. В итоге экс-супруга должна была выплатить Берлускони 60 млн евро.

После развода Берлускони поддерживал близкие отношения с 32-летней Франческой Паскале, которая заявляла, что хочет выйти за него замуж.

Он также мечтал вернуться в большую политику, надеясь выиграть выборы весной 2018 года. В преддверии официального старта избирательной кампании Берлускони предстал перед соратниками и журналистами заметно похудевшим и посвежевшим. В результате партия "Вперед, Италия" заняла четвертое место, получив 14% голосов.

В написанном в тот период завещании он разрешил наследникам распродать все его имущество, за исключением той самой виллы в Аркоре, где Берлускони провел большую часть своей жизни.

Сильвио Берлускони
Сильвио Берлускони. Фото: Antonio Masiello / Stringer / Getty Images

Возвращение в политику

5 марта 2020 года пресс-служба партии "Вперед, Италия" официально объявила о разрыве Берлускони с Паскале, и в СМИ появились сообщения о его новом увлечении - 30-летней Марте Фашина, депутате парламента от его же партии.

В марте 2020 года Берлускони пожертвовал 10 миллионов евро на строительство в Милане высокотехнологичного госпиталя для лечения больных Covid-19. В сентябре того же года он сам получил положительный результат теста на коронависрус.

Вирус был обнаружен также у подруги Берлускони Марты Фашина, его детей и старого друга Флавио Бриаторе, с которым политик перед этим отдыхал на Сардинии. Берлускони госпитализировали, а на следующий день диагностировали начальную стадию двустороннего воспаления легких.

В больнице он провел 11 дней, а после выписки сказал журналистам: "Слава небесам, благодаря врачам я прошел, пожалуй, через самое сложное испытание в жизни. Выходит, мне снова все сошло с рук".

В сентябре 2022 года Сильвио Берлускони одержал победу на выборах в Сенат Италии и спустя месяц, в возрасте 86 лет, зарегистрировался в качестве сенатора.

После российского вторжения в Украину политик делал ряд громких и противоречивых заявлений.

В апреле 2022 года, спустя два месяца после начала войны, он сказал, что разочарован и опечален действиями Владимира Путина. Еще месяц спустя он заявил, что Европа должна "попытаться заставить украинцев принять предложения российского президента".

В преддверии выборов в сентябре 2022 года Берлускони сказал, что российский президент "просто хотел заменить правительство Владимира Зеленского достойными людьми", но российские войска встретили неожиданное сопротивление со стороны украинцев.

В начале 2023 года, комментируя встречу премьер-министра Италии Джорджы Мелони с Зеленским в Брюсселе, Сильвио Берлускони сказал, что сам не стал бы встречаться с украинским президентом, и обвинил его в развязывании конфликта.

Эти слова вызвали гнев как в Киеве, так и в Риме. От слов Берлускони отреклись и в его собственной партии "Вперед, Италия", и в офисе премьер-министра. В итоге оправдываться пришлось самому политику.

"Мы всегда поддерживали украинский народ, мы всегда голосовали и в Италии, и в Европе за помощь Украине как путем финансирования, так и снабжения оружием. Я всегда был на стороне украинского народа и мира. Я выступаю за скорейшее дипломатическое решение, потому что эта война несет угрозы всем", - написал он в соцсетях.

В феврале 2023 года суд в очередной раз оправдал Сильвио Берлускони по делу о подкупе свидетелей секс-вечеринок.

Судебный процесс в Милане постоянно прерывался из-за проблем со здоровьем экс-премьера, и, как полагали наблюдатели, даже если бы его признали виновным, вряд ли он отправился бы за решетку, учитывая длительные апелляционные процессы и его преклонный возраст.

В начале 2023 года Берлускони был трижды госпитализирован в миланскую клинику "Сан-Раффаэле" - в январе, марте и апреле.

В конце марта политик провел в больнице четыре дня, а после возвращения домой опубликовал в соцсетях фото, на котором улыбался и позировал на фоне тюльпанов на своей вилле в Аркоре.

"Сегодня Вербное воскресенье, но для меня это еще и праздник цветов. Я люблю их все, но больше всего я люблю тюльпаны, особенно за их разнообразие. Смотрите, что я сделал: луг, большой луг, весь в тюльпанах у меня дома, вам они нравятся?" - написал он в фейсбуке.

Спустя неделю Берлускони снова оказался на больничной койке и был помещен в отделение реанимации. Тогда врачи сообщили, что политик болен лейкозом - раком крови.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2024426-silvio-berluskoni-akter-biznesmen-politik-i-lyubovnik-nekrolog-odnogo-iz-samyh-znamenityh-politikov-sovremennosti/

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