86-летнему папе Франциску проведут операцию по удалению грыжи

Папа Римский Франциск. Фото: Alessandra Benedetti / Corbis/Corbis / Getty Images

86-летнему папе Франциску в среду днем предстоит операция на брюшной полости в больнице Джемелли в Риме.

Понтифику проведут операцию по удалению грыжи под общим наркозом. "Во второй половине дня ему сделают лапаротомию и операцию на брюшной стенке… под общей анестезией", - сказал официальный представитель Ватикана Маттео Бруни.

Грыжа "вызывает повторяющиеся, болезненные и ухудшающиеся" симптомы, добавил Бруни, поэтому врачи приняли решение удалить ее.

Ожидается, что папа Франциск пробудет в больнице несколько дней, чтобы восстановиться после процедуры, сообщил Ватикан.

"Пребывание в медицинском учреждении продлится несколько дней, чтобы обеспечить нормальное послеоперационное течение и полное функциональное восстановление", - добавил Бруни.

В последние годы понтифик столкнулся с рядом проблем со здоровьем и использует трость и инвалидное кресло из-за постоянной боли в колене.

Во вторник папа посетил эту же римскую больницу для планового осмотра.

В марте он провел три дня в больнице для лечения легочной инфекции, а в 2021 году папа Франциск провел 10 дней в больнице после того, как ему удалили часть толстой кишки.

В прошлом месяце понтифик отказался от своей пятничной аудиенции из-за повышенной температуры.

Но несмотря на проблемы со здоровьем, у папы по-прежнему плотный график, и в августе он должен посетить Португалию и Монголию.

"Вы управляете Церковью не коленом, а головой", - сказал понтифик в прошлом году, отвергнув возможность своего ухода с поста.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2023793-86-letnemu-pape-frantsisku-provedut-operatsiyu-po-udaleniyu-gryzhi/