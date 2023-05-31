Руководившие госбезопасностью при президенте Милошевиче получили по 15 лет. Это последнее большое дело трибунала по Югославии

Йовица Станишич и Франк Симатович. Фото: Michael Kooren / AFP via Getty Images

Суд ООН в Гааге назначил 15 лет лишения свободы бывшему руководителю службы госбезопасности Югославии Йовице Станишичу и его заместителю Франку Симатовичу. Оба признаны виновными в организации лагерей смерти в Боснии. Это окончательное решение, а всего их дело рассматривалось 20 лет.

Черногорец Йовица Станишич и его заместитель, хорват Франко Симатович (по прозвищу "Фрэнки") - высокопоставленные югославские офицеры. Станишич возглавлял Службу государственной безопасности Югославии, а Симатович был его замом и руководил спецподразделением, выполнявшим личные указания последнего президента этой распадавшейся в начале 1990-х годов страны.

Международный трибунал по делам бывшей Югославии при ООН (он работал с 1993 по 2017 год) добился ареста и выдачи в Гаагу Станишича и Симатовича еще в 2003 году. Следующие 10 лет суд потратил на то, чтобы доказать: оба причастны к организации захвата городка Босански-Шамац сербскими вооруженными формированиями.

Босански-Шамац (сейчас он называется просто Шамац и расположен на территории Боснии) - крохотный городок с населением около 5 тыс. человек. До начала войны и распада Югославии большинство населения здесь составляли боснийцы и сербы.

В апреле 1992 года городок был захвачен сербами, здесь начались грабежи, изнасилования, разрушение культовых учреждений. На территории городка появилось шесть центров содержания под стражей для боснийцев и хорватов. Там их подвергали избиениям и пыткам. Суду в Гааге также было известно о нескольких внесудебных казнях мирного населения.

В 2013-м Гаагский трибунал по делам бывшей Югославии не признал, что Станишич и Симатович участвовали в разработке и подготовке этого наступления. Оба были оправданы, в решении суда говорилось, что достаточных доказательств их вины не нашлось.

В 2015-м году апелляционная инстанция, куда обратилась сторона обвинения, обжаловала оправдательный приговор. Новое разбирательство продолжалось до 2021 года.

В 2021-м, когда трибунал по делам бывшей Югославии уже перестал работать, а его сменил суд ООН, был оглашен новый приговор. В нем говорилось, что Станишич и Симатович были частью согласованного заговора, возглавляемого Слободаном Милошевичем - с целью изгнания хорватов и боснийских мусульман со своих земель и создания там сербской территории.

Оба получили по 12 лет лишения свободы и теперь уже они обжаловали приговор. Однако в среду трибунал ООН по военным преступлениям не только подтвердил решение первой инстанции, но и увеличил срок Станишичу и Симатовичу до 15 лет лишения свободы. Этот приговор окончательный и обжалованию он не подлежит. Обоим экс-высокопоставленным военным сейчас по 72 года.

Это последнее большое дело о преступлениях в бывшей Югославии, которое рассматривал (в разных юрисдикциях) международный суд. Всего за время его работы там прошло более 140 процессов о военных преступлениях. Одним из обвиняемых был экс-президент Югославии Слободан Милошевич, он умер в 2006-м, не дожив до приговора.

Самое суровое наказание в разные годы получили первый президент Республики Сербской (самопровозглашенное и более не существующее образование на территории Боснии) Радован Караджич, начальник его штаба Ратко Младич, офицеры Станислав Галич, Вуядин Повович и Здравко Толимир, а также боснийский военный Милан Лукич - пожизненное заключение за геноцид.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2022869-rukovodivshie-gosbezopasnostyu-pri-prezidente-milosheviche-poluchili-po-15-let-eto-poslednee-bolshoe-delo-tribunala-po-yugoslavii/