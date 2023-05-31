В Риге демонтировали памятник Пушкину. При чем тут хоккей?

Памятник Пушкину. Иллюстративное фото: Getty Images / stock photo

В Риге демонтирован памятник поэту Александру Пушкину. Это произошло через день после того, как Латвия завоевала историческую бронзу на ЧМ по хоккею, а в столице состоялось масштабное празднование этого события. Пользователи соцсетей усмотрели связь, но Рижская дума утверждает, что ее нет.

Памятник Пушкину был подарен Мосгордумой и установлен в парке Кронвалда в 2009 году. На церемонии открытия присутствовал мэр Риги (сейчас - депутат Европарламента) Нил Ушаков и посол России в Латвии Александр Вешняков.

С начала войны в Украине памятник неоднократно становился объектом политических дискуссий. Его обливали краской и называли символом российского империализма, а петиция за снос памятника набрала 1600 подписей. Противники сноса несли к нему цветы и проводили акции протеста.

В итоге в марте 2023 года Совет по памятникам Рижской думы рекомендовал перенести статую Пушкина, поскольку ее установка была проведена не совсем законно.

"В 2009 году ни Совет по сохранению и развитию исторического центра Риги, ни Государственная инспекция по защите памятников не согласовали размещение скульптуры в парке Кронвалда, порекомендовав выбрать альтернативное размещение", - говорится в сообщении Рижской думы.

Однако тогда экс-мэр Риги Нил Ушаков поддержал установку памятника, несмотря на возражения чиновников. На его снос он эмоционально отреагировал в фейсбуке: "Нашим городом управляют клоуны и юродивые исторического масштаба".

Но если снос памятника никого не удивил, то выбранное время многих привело в замешательство. Сообщение о демонтаже появилось утром 30 мая, а 28 мая Латвия выиграла бронзу на ЧМ по хоккею. Понедельник в стране был объявлен выходным.

Десятки тысяч людей собрались в столице, чтобы встретить национальную сборную, народные гуляния продолжались до поздней ночи. А наутро оказалось, что Пушкина в парке Кронвалда уже нет. Другими словами, противоречивый снос произошел ровно тогда, когда его никто бы не заметил.

"Пока народ встречает героя [вратаря сборной Артура] Шилова, ненавистники втихаря убирают памятник Пушкину! Ни в коем случае не допустить единства народа - это главная задача ненавистников", - написал в твиттере Сандрис Точс, бывший журналист и член оппозиционной партии "Латвия на первом месте".

Представитель Рижской думы Угис Видаускис в беседе с Би-би-си отрицал всякую связь между демонтажем и хоккеем. "Ну когда-то это надо было сделать, раз было такое решение, - говорит он. - С хоккеем там вообще никакой связи нет".

Рижская дума сообщила, что статуя перемещена на склад, а позже будет передана музею Латвийского союза художников.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2022728-v-rige-demontirovali-pamyatnik-pushkinu-pri-chem-tut-hokkey/