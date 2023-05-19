Деятельность Greenpeace признали нежелательной в России

Корабль. Иллюстративное фото: Robin Utrecht/NurPhoto/Corbis via Getty Images

В России признали нежелательной деятельность Greenpeace из-за того, что якобы организация "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности страны", передает официальный сайт Генпрокуратуры РФ.

"По результатам изучения поступивших материалов установлено, что деятельность международной неправительственной некоммерческой организации Greenpeace International (Stichting Greenpeace Council) ("Гринпис Интернешнл", "Фонд Гринпис Совет", "ГРИНПИС") (Нидерланды) представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что применительно к России природоохранная деятельность организации фактически сопровождается активным продвижением политической позиции, попытками вмешательства во внутренние дела государства и направлена на подрыв его экономических основ.

"Усилия фонда направлены на дестабилизацию общественно-политической обстановки и попытку смены власти в стране неконституционным путем", – сообщили в Генпрокуратуре РФ.

В связи с чем, по информации ведомства, было принято решение о признании деятельности Greenpeace нежелательной на территории России.

"Информация о принятом решении направлена в Минюст России для включения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, и их обнародования", – добавили в ведомстве.

Добавим, что, согласно информации на сайте Британской энциклопедии, Greenpeace – это международная организация, занимающаяся сохранением исчезающих видов животных, предотвращением загрязнения окружающей среды и повышением экологической осведомленности. Организация была основана в 1971 году в Канаде для противодействия ядерным испытаниям США на острове Амчитка в штате Аляска.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2021333-deyatelnost-greenpeace-priznali-nezhelatelnoy-v-rossii/