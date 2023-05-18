Гарри и Меган едва не разбились: два часа за их такси гнались фотографы, заявил представитель пары

Принц Гарри и Меган Маркл. Фото: Samir Hussein / WireImage / Getty Images

Официальный представитель принца Гарри и его жены Меган сообщил, что супружеская чета чуть не разбилась, пока на протяжении дух часов их машину преследовали фотографы-папарацци.

Как уточнил представитель, инцидент произошел в Нью-Йорке, после посещения супругами благотворительного вечера, где Меган получала награду за свою работу от Ms Foundation Women of Vision.

Вскоре в социальных сетях появились фотографии Гарри, Меган и ее матери Дории Рэгланд, едущих в такси.

"Вчера вечером герцог и герцогиня Сассекские [титулы Меган и Гарри - ред.] чуть не разбились во время автомобильной погони с участием группы очень агрессивных папарацци, - сказано в заявлении пары. - Упорная погоня, которая продолжалась больше двух часов, привела к множеству ситуаций, когда едва не произошли столкновения с другими водителями, пешеходами и двумя офицерами нью-йоркской полиции".

Через пару часов скандальное заявление - со значительно меньшим, впрочем, драматизмом - прокомментировали в Департаменте полиции Нью-Йорка.

Как утверждается в опубликованном заявлении этого ведомства, "Команде частной охраны, сопровождавшей герцога и герцогиню Сассекских", пришлось обратиться за помощью к полицейским, поскольку преследующие такси фотографы "затрудняли их транспортировку". [В настоящий момент] "герцог и герцогиня Сассекские уже прибыли в пункт своего назначения. Никаких сообщений о произошедших в ходе преследования столкновениях, вызовах полиции или полученных травмах не поступало. Связанных с этим инцидентом задержаний также не было".

Ранее сообщалось, что участие супругов в вечере благотворительной организации было их первым совместным появлением на публике после коронации отца Гарри, короля Карла III, на которую тот ездил один.

"Распространение этих фотографий - с учетом того, каким образом они были получены - приводит к поощрению практики, которая представляет опасность для всех причастных сторон и является вторжением в личную жизнь", - сказано в заявлении.

Принцесса Диана, мать Гарри и наследника британского престола принца Уильяма, разбилась в Париже в августе 1997 года. Она погибла в результате автокатастрофы, которая произошла в момент, когда ее машину преследовала группа фотографов-папарацци.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2021046-garri-i-megan-edva-ne-razbilis-dva-chasa-za-ih-taksi-gnalis-fotografy-zayavil-predstavitel-pary/