Пограничный кризис в США: Эль-Пасо в Техасе на границе с Мексикой готовится к худшему

Ситуация в Эль-Пасо. Фото: John Moore/Getty Images

Корреспондент Би-би-си посетил приграничный город Эль-Пасо в Техасе, где в связи с отменой действующих миграционных правил десятки тысяч мигрантов ожидают возможности пересечь границу с США. Местные пограничники готовятся к новому наплыву мигрантов.

На границе США и Мексики недавно задержали рекордное количество мигрантов за сутки - более 10 тысяч. Власти и жители опасаются, что дальше будет только хуже - в полночь четверга истекает срок действия иммиграционного законодательства, известного как Артикул 42.

В пограничном техасском городе Эль-Пасо реалии кризиса, как называют его пограничники, проявляются особенно выпукло.

Здесь мигранты, многие из которых не понимают, как их коснется грядущее изменение правил, в течение последних нескольких дней ночевали во временных кемпингах на городских улицах.

В начале недели несколько тысяч человек расположились лагерем вокруг одной из церквей в центре города.

"Мы никогда такого раньше не видели, - сказал мэр Оскар Лизер в среду на выставке, посвященной безопасности границ, которая проходила всего в нескольких кварталах от кемпинга. - Что-то должно измениться. Как сообщество, мы не можем так жить вечно".

Худшее, по словам чиновников, возможно, еще впереди.

Президент США Джо Байден ранее на этой неделе признал, что ситуация на границе будет "хаотичной в течение некоторого времени", несмотря на все усилия властей.

Впервые введенный в действие в 2020 году, Артикул 42 позволяет властям США быстро высылать потенциальных мигрантов, пытающихся пересечь границу с Мексикой, включая тех, кто просит убежища по гуманитарным соображениям, мотивируя высылку пандемией Covid-19.

Но поскольку срок действия этой политики истекает за минуту до полуночи 11 мая, чиновники опасаются, что пограничные власти могут не справиться с наплывом мигрантов, при этом рекордное количество мигрантов за последние годы уже привело к истощению ресурсов и заставило пограничные города искать новые решения.

Лизер предупредил, что только у Эль-Пасо, по оценкам, 10 тысяч мигрантов "выстроились в очередь на границе", ожидая возможности пересечь американскую границу.

Джо Санчес, региональный директор Департамента общественной безопасности Техаса, сравнил ситуацию с давкой на футбольном матче - только во много раз хуже.

"Представьте себе 60 тысяч человек в одном месте, и вдруг объявляют тревогу и говорят, что в здании заложена бомба. Что произойдет после этого? Хаос... Это очень трудно контролировать и этим очень трудно управлять, - сказал он Би-би-си. - Именно так обстоят дела на границе".

Будущее этих мигрантов - и тех, кто уже находится в США - выглядит туманным.

Пытаясь остановить поток мигрантов, администрация Байдена ввела в среду новые строгие правила для просителей убежища, в том числе запретив тем, кто незаконно пересекает границу, просить его в течение пяти лет.

Официальные лица США также объявили о новых изменениях, поощряющих мигрантов искать законные пути попасть в страну. Нелегальным мигрантам грозит строгое наказание и быстрая депортация.

Кроме того, по всей протяженности границы длиной более 3200 км разместились 24 тыс. сотрудников правоохранительных органов, а также тысячи военнослужащих Национальной гвардии и военнослужащих действительной военной службы, готовых оказать помощь таможенникам и пограничникам.

Нагрузка на пограничную службу (Customs and Border Protection) тоже возросла. Только в секторе Эль-Пасо, по словам чиновников, с начала текущего финансового года, начавшегося 1 октября, ее сотрудники зарегистрировали 265 тысяч "встреч" с мигрантами, что на 134% больше, чем в предыдущем году. В настоящее время в этом районе ежедневно задерживают в среднем около 1 700 мигрантов.

В начале этой недели в США под стражей одновременно находилось более 27 тысяч мигрантов, что значительно превышает существующие возможности пограничной службы по их размещению.

В Эль-Пасо власти были вынуждены бороться как с мигрантами, которые незаконно пересекли границу, так и с теми, кого недавно освободили из-под стражи в ожидании рассмотрения их дел иммиграционным судом. Некоторые мигранты в Эль-Пасо рассказали Би-би-си, что им придется ждать годами, прежде чем они предстанут перед судом.

Чтобы справиться с мигрантами на улицах города, во вторник пограничники и полиция Эль-Пасо начали "принудительную" операцию, попросив мигрантов направиться в ближайший центр пограничной службы.

Те, у кого нашлись законные ходатайства о предоставлении убежища, получили даты визита в суд, а остальных задержали для последующей высылки. Одна женщина рассказала Би-би-си, что ее суд состоится в 2025 году на другом конце страны - в Майами во Флориде.

Мигранты также рассказали, что некоторые из них сбежали, опасаясь депортации, а другие неохотно сдались сотрудникам погранслужбы в надежде, что им разрешат остаться.

"Это было безумие. Они пришли сообщить нам об этом рано утром, когда еще было темно, - сказал Луис Анхель, 29-летний кубинец, которому разрешили находиться в Эль-Пасо в ожидании суда. - Некоторые из моих друзей все еще находятся под стражей".

В среду министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас сказал, что во многом проблема возникла из-за контрабандистов, которые "усердно распространяли ложную информацию о том, что граница откроется после 11 мая".

"Это не так. Они лгут, - добавил он. - Мы еще раз призываем мигрантов не верить контрабандистам, которые лгут им только для того, чтобы получить прибыль. Мы организуем законные пути для того, чтобы вы могли приехать в Соединенные Штаты".

Власти собираются открыть новые региональные центры обработки заявок мигрантов, чтобы помочь людям подать заявление на въезд в США, а также расширить доступ к приложению, которое мигранты могут использовать для записи на прием для получения убежища.

Пограничная служба также планирует активизировать усилия по противодействию дезинформации, чтобы бороться со слухами о пограничной политике.

Тем не менее, многие мигранты в Эль-Пасо заявили, что считают правила запутанными и слышали противоречивые сведения о том, что может произойти до или после окончания действия Артикула 42.

"Правила определенно повлияли на меня. Я слышал, что по Артикулу 42 они вернут меня в Мексику, чтобы я попробовал снова, пока не попаду в страну", - сказал венесуэлец Даниэль.

"Но теперь они будут возвращать всех на родину, - добавил он. - Если я вернусь в Венесуэлу, кто знает, может, меня будут пытать или посадят в тюрьму. Так уж там устроено".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2020155-pogranichnyy-krizis-v-ssha-el-paso-v-tehase-na-granitse-s-meksikoy-gotovitsya-k-hudshemu/