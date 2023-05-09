Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан арестован у здания суда в Исламабаде

Имран Хан. Фото: AAMIR QURESHI/AFP via Getty Images

Сторонники бывшего премьер-министра Пакистана, а ныне лидера оппозиции, Имрана Хана сообщили о его задержании вооруженными людьми в Исламабаде.

По их словам, Хан прибыл в комплекс Высокого суда Исламабада для участия в слушаниях по обвинению в коррупции, где его взяли под стражу.

По сообщениям, Хан был задержан военнослужащими, прибывшими на бронетранспортерах, после того, как вошел в здание суда.

Причина его ареста пока не ясна. Власти не дают никаких комментариев.

Хан проходит по нескольким судебным делам. В понедельник военные предостерегли Хана от высказывания "необоснованных обвинений" после того, как он снова обвинил старшего офицера в заговоре с целью его убийства.

В марте пакистанский суд отдал распоряжение полиции приостановить попытки ареста популярного политика, чтобы снизить напряженность в стране.

Сотни сторонников Хана два дня не давали властям взять его под стражу и вступали в ожесточенные стычки с полицией, которая применяла слезоточивый газ и водометы.

Операция по задержанию Хана началась после того, как суд в Исламабаде выдал ордер на его арест, поскольку бывший премьер отказался явиться в суд, чтобы дать показания по делу о продаже подарков. Эти подарки ему вручали высокопоставленные представители иностранных государств в период с 2018 по 2022 год, когда он занимал пост премьера.

Список этих подарков был опубликован еще в прошлом году и включает семь пар часов, в том числе часы за 300 тыс. долларов, а также, по некоторым данным, бриллиантовые украшения и обеденные сервизы.

Сам Имран Хан, потерявший пост премьера в апреле 2022 года, отрицает какие-либо незаконные действия со своей стороны и называет возбужденное против него дело политически мотивированным.

Ранее в интервью Би-би-си Хан говорил, что у полиции нет никаких причин для его ареста и что правительство готово на все, чтобы упрятать его за решетку.

По словам бывшего премьера, власти с помощью этого ареста пытаются помешать ему и его партии принять участие в предстоящих выборах. "В тюрьме я или нет - они не смогут помешать моей партии победить", - сказал он.

В свою очередь министр информации Пакистана Марриюм Аурангзеб утверждает, что в этом деле нет никакой политической подоплеки.

После того, как в прошлом году в ходе парламентского голосования Имран Хан потерял свой пост, он начал ездить по стране, организуя митинги протеста, критикуя правительство и армию и требуя проведения досрочных выборов.

Во время одного из таких митингов на него было совершено нападение, Хан был ранен в ногу. Он обвинил в этом сторонников действующего премьера Шехбаза Шарифа. Шариф эти обвинения отвергает и говорит, что выборы будут проведены в намеченные сроки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2019848-byvshiy-premer-ministr-pakistana-imran-han-arestovan-u-zdaniya-suda-v-islamabade/