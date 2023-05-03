Масштабная зачистка мафиозного синдиката "Ндрангета". В ходе совместной операции арестованы более 100 человек

Один из арестованных в Германии мафиози. Фото: Alex Talash / AFP via Getty Images

В среду на рассвете полиция ряда европейских стран, а также Бразилии и Панамы, провела облаву на членов итальянского мафиозного синдиката "Ндрангета".

Международную операцию под названием "Эврика" возглавила Германия. Ее осуществлению предшествовали четыре года расследований, проводившихся в условиях повышенной секретности.

В ходе операции арестованы порядка двухсот человек, подозреваемых в контрабанде кокаина, отмывании денег и налоговых преступлениях.

Большая часть арестованных (по некоторым данным, 108 человек) была накрыта в итальянском городке Сан-Лука, где проживает один из главных кланов синдиката. Еще 15 - в Генуе, на северо-западе Италии.

Десятки человек задержаны на западе Германии, где у "Ндрангеты", по информации полиции, обустроен крупный хаб по отмыванию денег. Аресты также прошли в ряде других европейских стран.

В операции "Эврика" приняли участие власти Италии, Бельгии, Франции, Испании, Румынии, Бразилии и Панамы, а также агенты Европола.

"Ндрангета" - крупная итальянская организованная преступная группировка, центр которой находится в провинции Калабрия. Она не так известна как сицилийская "Коза Ностра" или неаполитанская "Каморра", но считается одной из наиболее могущественных преступных организаций в мире.

Ее деятельность охватывает большую часть Европы и давно уже распространилась на США, Мексику и страны Латинской Америки.

В среду утром по сигналу полицейские в разных стран вломились в дома и офисы подозреваемых.

Как пандемия ускорила разоблачение мафии

В одной только Германии в операции приняли участие около тысячи полицейских и агентов спецслужб.

По словам представителей полиции Баварии, работавшей в тесном сотрудничестве с коллегами из Италии и Бельгии, с октября 2019 года по январь 2022 "Ндрангета" распространила в Европе около 25 тонн кокаина, привезенных из Латинской Америки.

Большая часть наркотиков осела в Бельгии и Нидерландах. Суда с грузом приходили в порты Антверпена, Роттердама и Джоя-Тауро в Калабрии.

Было также установлено, что часть кокаина затем отправлялась в Австралию.

Кроме того, расследование показало, что в этот же период мафиозная организация отмыла в Европе более 22 млн долларов.

В частности, это делалось через сети пиццерий, кафе и точек по продаже мороженого, большая часть которых располагалась в западных землях Германии.

Это выяснилось после того, как в июле 2020 года в поле зрения полиции Баварии попала группа граждан Италии - женщина и семеро мужчин в возрасте от 25 до 48 лет.

Все они проживали в Мюнхене и контролировали работу заведений. В ходе секретного расследования было установлено, что они связаны с контрабандой кокаина на территории Германии и замешаны в незаконных финансовых операциях.

Похожая схема вскрылась и в Бельгии, и вскоре европейским правоохранительным органам удалось установить связь этих людей с калабрийской "Ндрангетой".

По словам полицейских, главную роль в разоблачении мафии сыграло то, что им удалось проникнуть в мобильную телефонную связь преступников, наделенную особой криптозащитой.

"Ндрангета" известна тем, что ее члены никогда не пользовались мобильной связью для решения деловых вопросов. Они предпочитали проехать сотни километров для личной встречи друг с другом.

Однако пандемия вынудила их прибегнуть к мобильным телефонам, что значительно ускорило их поимку.

Позднее полиция Германии и провинции Калабрия в Италии обещает провести пресс-конференции, на которых, возможно, станут известны детали международной операции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2019228-masshtabnaya-zachistka-mafioznogo-sindikata-ndrangeta-v-hode-sovmestnoy-operatsii-arestovany-bolee-100-chelovek/