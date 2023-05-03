Суд в Минске дал 8 лет Роману Протасевичу. Он был редактором главного оппозиционного телеграм-канала Nexta, а потом раскаялся

Роман Протасевич. Фото: Stringer / Anadolu Agency via Getty Images

Минский областной суд вынес приговор по делу основателей телеграм-канала Nexta. Его бывший главный редактор Роман Протасевич получил восемь лет.

Это дело началось с максимально громкого скандала, после того, как 23 мая 2021 года самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс был принужден к посадке в Минске. Среди его пассажиров были Роман Протасевич и его на тот момент девушка Софья Сапега. Оба были задержаны и вскоре арестованы.

В ответ на это Великобритания и Евросоюз запретили белорусским самолетам пролет над своей территорией, а самолеты европейских компаний стали облетать Беларусь.

С тех пор о жизни Протасевича и Сапеги было известно очень мало, оба находились под полным контролем силовиков. Путило и Рудик остались вне досягаемости белорусских силовиков.

Чем известен телеграм-канал Nexta

Он сыграл важнейшую роль в белорусских протестах 2020 года. Nexta ("Некто" по-белорусски) Путило создал еще школьником, и поначалу канал был побочным продуктом, основным же был одноименный канал на YouTube, и подросток выкладывал туда свою музыку.

В телеграм-канале публиковались местные новости, иногда эксклюзивные. Весной 2020 года по мере роста протестных настроений Беларуси он стал пользоваться все большей и большей популярностью. В августе, после президентских выборов, число читателей Nexta за несколько дней выросло с 300 тыс. до 1,8 млн человек.

Протесты в Беларуси. Фото: Stringer / AFP via Getty Images

По популярности Nexta стал уступать только изданию TUT.by, главному сайту страны, который читало 62% населения Беларуси.

Канал "Nexta-live" оперативно публиковал фото, видео и новости с мест, где происходили самые серьезные столкновения протестовавших с милицией и военными. Его корреспондентами были сами граждане.

В интервью Би-би-си в августе 2020 года Роман Протасевич говорил, что редакция (в ней работало четыре человека) по каналам обратной связи получала сотни сообщений в час. Редакция в те дни работала по 20 часов в сутки.

Nexta нельзя было назвать самым точным и объективным источником новостей. Редакция часто публиковала непроверенную информацию (например, о том, что в Беларусь вошел российский спецназ; реакция на эту новость была огромной, но это была неправда). Канал не скрывал своих симпатий к протестующим и своей неприязни к Лукашенко и силовикам.

В 2020 году телеграм-канал и даже его символика - белая буква N на черном фоне - были признаны в Беларуси "экстремистскими". Это значило, что любой гражданин страны, сделавший репост сообщения Nexta, мог попасть под административное и уголовное преследование.

К началу протестов ни один человек из редакции Nexta уже не жил в Беларуси. Роман Протасевич в январе 2020-го попросил в Польше политическое убежище на том основании, что его преследуют силовые структуры. Последнее время перед задержанием он жил в Литве.

Чем известен Протасевич

В его профиле в твиттере когда-то было написано: "Первый в истории журналист-террорист". Протасевич стал первым гражданином Беларуси, внесенным в официальный список лиц, которые могут быть причастны к террористической деятельности.

Роман Протасевич участвовал в акциях протеста против Александра Лукашенко с начала 2010-х годов, когда он был еще школьником. За первую же акцию его отчислили из лицея при Национальном техническом университете, и он вернулся в обычную школу. Затем он поступил на факультет журналистики Белорусского государственного университета, но и оттуда его тоже отчислили.

По-настоящему Протасевича начали преследовать после начала массовых протестов. Сам он в интервью Би-би-си говорил, что против него возбуждено пять или шесть уголовных дел, и он уже точно не помнит, по каким статьям.

Приговор против Протасевича в итоге был вынесен по 10 статьям УК Беларуси - от экстремизма до "дискредитации Республики Беларусь". Столько же статей у Степана Путило, Ян Рудик получил свой заочный срок по 11 статьям УК.

Беларусь требовала у Польши выдать Протасевича и Путило, но польская сторона даже не ответила на это требование.

Опасаясь похищения, Протасевич часто менял места жительства и соблюдал другие меры предосторожности - старался не ходить по улицам один, не выходил из дома в темное время суток.

Что произошло с Протасевичем и Сапегой после задержания

Протасевич после задержания начал активно сотрудничать с властями и заявлял о своем раскаянии в прежней оппозиционной деятельности.

Роман Протасевич был переведен под домашний арест после нескольких телевизионных интервью, в которых он раскаивался и одновременно обвинял оппозицию в том, что она действует в интересах Запада. Давая одно из интервью, он заплакал, в другом назвал Александра Лукашенко "человеком со стальными яйцами".

Белорусская оппозиция считает, что эти заявления он, скорее всего, делал под давлением.

Протасевич несколько раз заводил аккаунты в соцсетях, но почти сразу же исчезал оттуда.

Гражданка России Софья Сапега сейчас отбывает шестилетний срок за администрирование оппозиционного телеграм-канала. Приговор ей вынесли 22 мая 2022 года. В января 2023 года она получила отказ в помиловании от президента Лукашенко. В апреле 2023-го стало известно, что она дала согласие на свою экстрадицию в России.

Софья Сапега. Фото: Leonid Shcheglov / BelTa / AFP via Getty Images

Их отношения с Протасевичем были, по его словам, практически завершены еще до задержания. В апреле 2022 года, примерно за месяц до приговора Сапеге, Протасевич женился на другой девушке.

В своем последнем слове 26 апреля (выдержки из него опубликовало государственное агентство новостей "Белта") Протасевич раскаялся и заявил, что его использовали.

"Я был действительно молод, горяч и глуп, когда считал, что я вдруг возьму и смогу изменить что-либо в Беларуси. Тем не менее моим искренним желанием было изменить жизнь нашего народа и нашей страны к лучшему, но я серьезно ошибся, я выбрал неправильный путь", - сказал он.

Сторона обвинения после прений, где она запросила для Протасевича десять лет лишения свободы, попросила взять его под стражу, однако суд не стал этого делать.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2019205-sud-v-minske-dal-8-let-romanu-protasevichu-on-byl-redaktorom-glavnogo-oppozitsionnogo-telegram-kanala-nexta-a-potom-raskayalsya/