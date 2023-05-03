Грузия отказалась от участия в учениях НАТО

Здание Минобороны Грузии. Фото: mod.gov.ge

Минобороны Грузии отказалось от участия в учениях Defender 2023 под руководством США, которые проходят на территории стран Европы, передает Sputnik Грузия.

Как пишет агентство, в Министерстве обороны Грузии ответили на заявления оппозиционных СМИ, которые считают, что их государство потеряло свою значимость для НАТО на фоне конфликта в Украине и политики правительства.

"Распространенная информация предвзята и является очередной провокацией в отношении оборонного ведомства", – говорится в заявлении.

В ведомстве пояснили, что решение не участвовать в этих учениях было принято по рекомендации стратегических партнеров Грузии и усилия будут направлены на выполнение целей и задач Сил обороны страны.

Как отмечает агентство, в Минобороны добавили, что в этом году Грузия будет участвовать в 10 учениях НАТО и Европы.

Кроме того, министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе назвал предположения оппозиционных СМИ спекуляцией.

"У спекуляций на эту тему нет перспективы", – отметил он.

Также министр отметил, что учения были связаны с тратами, от которых их страна отказалась.

Добавим, что, согласно информации на сайте Минобороны США, Defender 2023 – это многонациональные совместные учения под руководством Европейского командования США, предназначенные для повышения готовности и оперативной совместимости между союзниками и партнерами США и НАТО.

Данные учения стартовали 22 апреля и продлятся до 23 июня. В них участвуют 9 тыс. военнослужащих США и 17 тыс. военнослужащих из более 20 союзников и стран-партнеров НАТО.

По информации на сайте Британской энциклопедии, Организация Североатлантического договора или Североатлантический альянс (НАТО) – это военный союз, первоначальной целью которого было создание противовеса советским войскам, размещенным в центральной и восточной Европе после Великой мировой войны.

В НАТО входят Бельгия, Дания, Исландия, Италия, Канада, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Соединенное Королевство, США и Франция, Греция, Турция, Германия, Испания, Венгрия, Польша и Чехия, Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения и Эстония, Албания, Хорватия, Черногория и Северная Македония.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2019117-gruziya-otkazalas-ot-uchastiya-v-ucheniyah-nato/