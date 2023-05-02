"Порядка 100 тысяч баррелей в сутки": крупное месторождении нефти нашли в Турции

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Murat Kula / Anadolu Agency / Getty Images

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на предвыборном митинге заявил, что на юго-востоке страны были найдены крупные залежи нефти. По его словам, теперь Турция станет страной-экспортером энергии.

По данным РИА Новости, об обнаружении месторождения Эрдоган заявил сегодня на предвыборном митинге в Конье.

"Мы обнаружили месторождение нефти в горах Габар у города Джизре, производительностью порядка 100 тысяч баррелей в сутки. Мы уже начали поставки нефти высокого качества на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ)", — подчеркнул турецкий лидер.

Месторождение назвали в честь учительницы Айбюке Ялчын, которую убили в 2017 году боевики Рабочей партии Курдистана, признанной в Турции террористической.

Как пишет агентство Anadolu, Эрдоган рассказал, что нефть, обнаруженная на глубине 2600 метров, будет добываться с помощью 100 скважин.

"Запасы смогут удовлетворять одну десятую часть нашего ежедневного потребления", – добавил он.

Политик подчеркнул, что "Турция больше не будет зависеть от других в энергетике, став государством-экспортером энергии".

По информации Известий, стоимость месторождения оценивается в 10 млрд долларов.

Город Джизре на карте Турции. Скриншот: Google Maps

Отметим, в декабре прошлого года сообщалось, что в Турции открыли нефтяное месторождение с запасами 150 млн баррелей. Об этом писало издание РБК.

Тогда Эрдоган заявлял, что стоимость этих запасов, которые являются одними из десяти крупнейших залежей на суше, открытых в 2022 году, составляет примерно 12 млрд долларов.

При этом, как подчеркивает издание Neftegaz.ru, Эрдоган высоко оценил усилия Turkish Petroleum по ускорению разведки и добычи, которая увеличила свои текущие запасы на 71 млн баррелей за счет открытия 34 новых месторождений только в 2021 году.

Власти страны стремились увеличить добычу до 100 тыс. баррелей в сутки к столетию Турецкой Республики за счет дополнительных сейсмических исследований, большего количества бурения и методов повышения производительности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2019083-poryadka-100-tysyach-barreley-v-sutki-v-turtsii-nashli-krupnoe-mestorozhdenie-nefti/