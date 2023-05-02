Коронация короля Карла III: что будет происходить в этот день

Карл III. Фото: WPA Pool/Getty Images

Миллионы людей по всему миру собираются смотреть коронацию британского короля Карла III, церемонию, в которой религиозный символизм сочетается с красочным зрелищем.

Церемония пройдет в Вестминстерском аббатстве 6 мая.

Карл III будет коронован вместе со своей женой, королевой-консортом Камиллой.

Он станет 40-м коронованным в Вестминстерском аббатстве правящим монархом. Первая коронация состоялась в 1066 году.

В этот день перед взорами публики предстанут пышные процессии и традиции, исправно соблюдаемые вот уже более 1000 лет. События будут разворачиваться следующим образом:

Официальные церемонии этого дня начнутся с торжественной процессии от Букингемского дворца до Вестминстерского аббатства. По всему маршруту шествия устанавливаются смотровые площадки, доступ на которые будет открыт в 6:00 по летнему британскому времени.

Допуск публики на места по обеим сторонам улиц Мэлл и Уайтхолл будет проходить в порядке живой очереди. Те, кому места не достанется, будут направлены в Гайд-парк, Грин-парк и Сент-Джеймсский парк, где будут установлены экраны, на которые будет транслироваться церемония.

Возле Букингемского дворца будут установлены трибуны для приглашенных гостей, в число которых вошли ветераны вооруженных сил, сотрудники Национальной службы здравоохранения и соцработники.

Непосредственно в процессии к Вестминстерскому аббатству примут участие чуть менее 200 военнослужащих, большей частью из полков Дворцовой кавалерии, личной охраны британского монарха. Они начнут собираться в субботу утром.

Еще 1000 военнослужащих выстроятся вдоль маршрута процессии, но в целом она будет гораздо менее многолюдной, нежели в 1953 году на коронации Елизаветы II, когда в ней шли и представители королевских семей из других стран, и премьер-министры стран Содружества.

Начало шествия

Процессия отправится от Букингемского дворца по Мэллу, затем через Арку Адмиралтейства до Трафальгарской площади, после чего повернет на улицу Уайтхолл, пройдет по ней до площади перед парламентом, повернет на улицу Броад-Санкчуари, по которой уже достигнет Большой западной двери Вестминстерского аббатства.

В нарушение традиции король Карл и королева-консорт Камилла проследуют в аббатство в Государственной карете бриллиантового юбилея, а не в более старой и в менее удобной Золотой государственной карете.

Прибытие в Вестминстерское аббатство

Планируется, что процессия прибудет в аббатство незадолго до 11:00, при этом король, скорее всего, будет в военной форме, вместо более традиционных бриджей и шелковых чулок, в которых короновались прежние короли.

Король Карл войдет в аббатство через Большую западную дверь и проследует по центральному нефу до места коронации.

Сама церемония должна начаться в 11:00 и будет сопровождаться музыкой, выбранной королем, а также 12 специально заказанными музыкальными композициями, в том числе и Эндрю Ллойду Уэбберу. В музыкальное сопровождение также включена традиционная музыка греческой православной церкви в память об отце короля, принце Филиппе, который происходил из королевской семьи Греции.

Внук короля, принц Джордж, будет одним из пажей, сопровождающих церемонию в Вестминстерском аббатстве. Пажами будут и внуки королевы-консорта Камиллы: Лола, Элайза, Гас, Луи и Фредди. Некоторые из них будут нести королевские регалии перед Карлом III. Большая часть этих предметов будет возложена на алтарь, откуда их будут брать по мере надобности.

Что такое регалии?

Великобритания остается единственной европейской страной, которая до сих пор коронует своих монархов. Важную роль в церемонии играют традиционные королевские регалии: корона, держава и скипетры.

Каждая из них символизирует особые аспекты роли короля и его обязательств.

В строго регламентированные ключевые моменты церемонии Карлу будут вручены Держава государя, Скипетр государя с крестом, Скипетр государя с голубем и другие предметы.

А Камилле вручат Жезл королевы-консорта с голубем и Скипетр королевы-консорта с крестом, соответствующие аналогичным скипетрам короля.

Коронационная служба состоит из нескольких частей и должна продлиться около двух часов.

Часть первая: Признание и одобрение

Прежде всего король Карл будет представлен "народу". Эта традиция восходит еще к англо-саксонским временам до нормандского завоевания.

Стоя рядом с 700-летним коронационным креслом, архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби повернется к каждой стороне аббатства и провозгласит Карла "несомненным королем", после чего попросит присутствующую публику отдать ему дань уважения и обещать верно ему служить.

Собравшиеся несколько раз прокричат: "Боже, храни короля!", причем каждое приветствие будет сопровождаться звуком труб.

Кресло для коронации, также известное как Кресло святого Эдуарда или Кресло короля Эдуарда (это - разные люди, святой Эдуард - это Эдуард Исповедник, а король Эдуард - Эдуард I, заказавший его), считается старейшим предметом мебели в Великобритании, который до сих пор используется по своему первоначальному назначению. Всего на нем во время коронации восседали 26 монархов.

Первоначально оно был сделано по приказу короля Англии Эдуарда I, чтобы поместить под его сидение так называемый Скунский камень или Камень Судьбы, священную реликвию Шотландии, которую Эдуард I увез в Лондон.

Скунский камень был возвращен Шотландии в 1996 году с условием, что его будут привозить в Лондон для каждой последующей коронации.

Во время коронации древнее изготовленное из дуба кресло ставится в центр средневекового каменного мозаичного пола в стиле косматеско, лицом к главному алтарю, чтобы подчеркнуть религиозный характер церемонии.

Часть вторая: клятва

Затем настанет очередь королевской клятвы, которую король должен приносить по закону. Архиепископ Кентерберийский прочтет ее текст и спросит Карла III, клянется ли он защищать закон и англиканскую церковь во время своего царствования? Король возложит руку на Евангелие и поклянется все "исполнять и соблюдать".

Не исключено, что король добавит несколько слов, чтобы отдать дань уважения всем другим религиям, последователи которых являются его подданными. Однако, это не будет частью официальной клятвы. Кроме того, пока что по этому поводу не было официального подтверждения.

Часть третья: помазание

Церемониальное одеяние короля будет снято, и он сядет на коронационное кресло для помазания. Этот ритуал подчеркивает статус монарха, как главы англиканской церкви.

Архиепископ нальет священное масло из ампулы - золотой фляги - на коронационную ложку, прежде чем помазать короля, начертав крест на его лбу, груди и руках.

Ампула была сделана для коронации Карла II, но ее форма восходит к более ранней версии. Согласно легенде, первая ампула в виде орла была вручена святому Томасу Бекету самой Девой Марией, которая сказала, что из нее отныне будут помазаны все будущие короли Англии.

Ложка для коронации - намного старше, она пережила даже Оливера Кромвеля, который приказал расплавить все золотые королевские регалии, победив войска короля в Гражданской войне.

Масло изготовлено из оливок, собранных в двух рощах на Елеонской горе, в монастырях Марии Магдалины и Вознесенского монастыря. Монастырь Марии Магдалины является местом захоронения бабушки Его Величества, принцессы Греции Алисы.

Эта часть церемонии является самой священной и, скорее всего, она будет скрыта от глаз публики.

Часть четвертая: Инвеститура

Это действительно и буквально: коронационный момент, единственный раз в жизни, когда Карл III наденет корону Святого Эдуарда.

Корона названа в честь гораздо более ранней версии, сделанной для англосаксонского короля и святого Эдуарда Исповедника, и, как говорят, использовалась на коронациях после 1220 года, пока Кромвель ее не расплавил.

Нынешняя корона была сделана для Карла II, для коронации которого пришлось восстанавливать и делать заново все королевские регалии. Карл II хотел, чтобы его корона походила на предыдущую, но была еще более величественной.

Однако Карл III будет только седьмым коронованным ею монархом после Карла II, Якова II, Вильгельма III, Георга V, Георга VI и Елизаветы II. Последний раз корона Св. Эдуарда была на монаршей голове на коронации Елизаветы II в 1953 году.

Сначала королю будут вручены держава, Скипетр с крестом и Скипетр с голубем, а на его палец будет надето кольцо суверена, которое символизирует королевское достоинство.

Затем архиепископ возложит корону Святого Эдуарда на голову короля, и по всей Великобритании прозвучат трубы и будет произведен орудийный салют.

Салют из 62 выстрелов прозвучит в лондонском Тауэре, а залп из шести орудий - на плацу Конной гвардии. По 21 залпу прозвучит еще в 11 местах по всей стране, включая Эдинбург, Кардифф, Белфаст и на кораблях Королевского флота.

Часть пятая: восхождение на престол

В заключительной части церемонии король встанет с коронационного кресла и его возведут на трон. Его могут поддерживать под локти архиепископ Кентерберийский и другие высокопоставленные служители церкви и пэры королевства.

По традиции за этим следует клятва на верность, которую приносят архиепископ и другие священнослужители, после чего присягнуть на верность должны пэры и члены королевской семьи. Преклонив колено, они обязуются служить королю "не щадя жизни своей" и целуют его правую руку.

Насколько нам известно, принц Уэльский Уильям будет единственным членом королевской семьи, совершающим этот ритуал.

Королева-консорт

После клятвы на верность королю королева Камилла будет тоже помазана, коронована и возведена на престол. Но это будет гораздо более простая церемония, поскольку королева-консорт клятву не приносит.

Она будет коронована короной королевы Мэри. Изначально эта корона была изготовлена для коронации прабабушки нынешнего короля, которую короновали вместе с ее мужем, Георгом V. Для того, чтобы придать ей новый вид, у нее сняли две арки из четырех и вставили бриллианты Куллинан III, IV и V.

Окончание церемонии и отъезд

Король и королева-консорт сойдут со своих тронов и, вероятно, войдут в часовню Святого Эдуарда, где Карл снимет корону Святого Эдуарда и наденет корону Британской Империи, после чего присоединится к процессии, покидающей аббатство под исполнение государственного гимна.

Корона же Св. Эдуарда отправится обратно в Тауэр, где и будет пребывать вплоть до следующей коронации.

Затем король и королева-консорт вернутся в Букингемский дворец по тому же маршруту, по которому они в него прибыли. На этот раз они проедут в 260-летней Золотой государственной карете, которая использовалась при каждой коронации со времен Вильгельма IV в 1831 году.

Согласно официальным сообщениям, трое детей принца и принцессы Уэльских, принцы Джордж и Луи и принцесса Шарлотта присоединятся к процессии и отправятся в Букингемский дворец в карете со своими родителями вслед за каретой короля и королевы.

Всего в день коронации будут задействованы около 4000 военнослужащих британских вооруженных сил. Министерство обороны назвало это крупнейшей военной церемониальной операцией, случающейся один раз в жизни поколения.

К ним присоединятся представители стран Содружества и британских заморских территорий.

Королевский британский легион, благотворительная организация, предоставляющая помощь ветеранам вооруженных сил, выставит почетный караул из 100 человек на площади перед парламентом.

Длина маршрута составляет 1,42 мили (2,29 км) от аббатства до внутреннего двора Букингемского дворца. Военнослужащие, принимающие участие в параде, встретят короля и королеву, прокричав троекратное приветствие.

На коронации королевы Елизаветы в 1953 году длина маршрута превышала четыре мили, и на то, чтобы вся процессия от начала до конца прошла какую-то точку, требовалось 45 минут.

Балкон Букингемского дворца

Со времени коронации Эдуарда VII в 1902 году в традицию вошло появление монарха с семьей на балконе Букингемского дворца. К Елизавете II, например, на балконе присоединились ее муж, мать, дети и сестра, а также другие члены королевской семьи. Оттуда они приветствовали собравшихся и наблюдали за пролетом сотен самолетов.

Букингемский дворец подтвердил, что король Карл и королева-консорт Камилла продолжат эту традицию, хотя какие члены королевской семьи предстанут перед народом, пока подтверждено не было.

Собравшаяся у дворца публика сможет увидеть шестиминутный воздушный парад, кульминацией которого станет выступление пилотажной группы Королевских ВВС Британии "Красные стрелы".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2019068-koronatsiya-korolya-karla-iii-chto-budet-proishodit-v-etot-den/