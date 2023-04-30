Турция закрыла свое воздушное пространство для армянской авиакомпании

Самолет Flyone Armenia. Иллюстративное фото: facebook.com/FLYONEARMENIA

Турция аннулировала ранее выданное армянской авиакомпании Flyone Armenia разрешение на выполнение полетов в Европу через их воздушное пространство, передает Sputnik Армения.

"По непонятным для нас причинам и без каких-либо видимых оснований авиационные власти Турции без предварительного уведомления аннулировали ранее выданное авиакомпании Flyone Armenia разрешение на выполнение полетов в Европу через воздушное пространство Турции", –сообщил агентству глава совета директоров компании Арам Ананян.

Он отметил, что авиаперевозчик в данный момент ведет работу с пассажирами, чьи рейсы были отменены.

По информации агентства, в мае прошлого года Турция не предоставила Flyone Armenia возможность осуществления полетов Европу через их воздушное пространство. Тогда авиакомпании пришлось отменить рейсы в Лион и Париж до 10 июня 2022 года.

Между тем в Турции пока не прокомментировали эту ситуацию.

Добавим, что, согласно информации на сайте авиакомпании, Flyone Armenia начала свою деятельность в 2021 году.

Авиакомпания выполняет рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Сочи; в Европу: Париж, Лион, Милан; в страны Ближнего Востока: Бейрут, Дубай и Тель-Авив. Flyone Armenia также выполняет рейсы в Грузию, Турцию и Молдову.

Флот авиакомпании состоит из самолетов типа Airbus A320 и Airbus A319, которые выполняют как регулярные, так и чартерные рейсы. Каждый самолет рассчитан на 180 и 144 места.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2018803-turtsiya-zakryla-svoe-vozdushnoe-prostranstvo-dlya-armyanskoy-aviakompanii/