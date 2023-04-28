Россия усилит боеготовность своих военных баз в Кыргызстане и Таджикистане

Российские военные. Иллюстративное фото: Aleksandr Golubev / Getty Images

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что они намерены усилить боевую готовность своих баз, расположенных в Кыргызстане и Таджикистане, передает РИА Новости.

По словам Шойгу, это связано с тем, что "США и их союзники пытаются восстановить свое присутствие в Центральной Азии".

"США и их союзники под предлогом помощи в борьбе с терроризмом пытаются восстановить свое военное присутствие в Центральной Азии. Расцениваем просьбы к странам региона о размещении военной инфраструктуры как прямую угрозу стабильности на пространстве ШОС.

(…) Со своей стороны повышаем боевую готовность российских военных баз в Киргизии (Кыргызстане – прим. ред.) и Таджикистане, а также других сил реагирования на возможные вызовы", – заявил Шойгу на совещании глав Минобороны стран-участниц ШОС в Нью-Дели.

Кроме того, министр обороны РФ заявил, что ответственность за текущую ситуацию в Афганистане несет НАТО.

"Они должны взять на себя основные финансовые расходы по постконфликтному восстановлению", – утверждает он.

Шанхайская организация сотрудничества – постоянно действующая межправительственная международная организация, о создании которой было объявлено 15 июня 2001 года в Шанхае (КНР) Казахстаном, КНР, Кыргызстаном, Россией, Таджикистаном, Узбекистаном, говорится на официальном сайте ШОС.

Ей предшествовал механизм "Шанхайской пятерки".

Основные цели организации:

укрепление взаимного доверия, дружбы и добрососедства между государствами-членами;

содействие их эффективному сотрудничеству в политической, торгово-экономической, научно-технической и культурной областях, а также в сферах образования, энергетики, транспорта, туризма, охраны окружающей среды и др.;

совместное обеспечение и поддержание мира, безопасности и стабильности в регионе;

продвижение к установлению демократического, справедливого и рационального нового международного политического и экономического порядка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2018673-rossiya-usilit-boegotovnost-svoih-voennyh-baz-v-kyrgyzstane-i-tadzhikistane/