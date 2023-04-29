SpaceX может повторно запустить ракету Starship в начале лета

Starship. Фото: spacex.com

В NASA заявили, что SpaceX настаивает на повторном запуске крупнейшего в истории звездолета Starship. Космическая компания Илона Маска предполагает, что будет готова совершить запуск второй ракеты в начале лета, передает The Wall Street Journal.

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Глава NASA Билл Нельсон, выступая перед Комитетом по вопросам науки Палаты представителей, заявил, что первый запуск Starship, совершенный 20 апреля, проделал дыру в стартовой площадке. По данным компании, потребуется не менее двух месяцев для ремонта площадки.

Параллельно эти два месяца SpaceX будет использовать для подготовки второго корабля к полету. Журналисты обратились к космической компании с просьбой прокомментировать заявления главы NASA. Однако ответа не получили.

В настоящее время космическая компания Илона Маска совместно с местными регулирующими и природоохранными органами оценивает ущерб, оставленный первым запуском ракеты, которую в SpaceX называли самой мощной из когда-либо созданных

Напомним, первый испытательный полет Starship закончился примерно через четыре минуты после запуска. Система SpaceX запустила программу самоуничтожения корабля. Несмотря на то, что уничтожение корабля привлекло огромное внимание общественности, Илон Маск сказал, что главной проблемой неудачного запуска является повреждение стартовой площадки.

Служба охраны дикой природы США заявила, что обломки корабля были разбросаны по территории SpaceX, а также на земле, принадлежащей государству

Если SpaceX сможет отремонтировать площадку и подготовить еще одну ракету для второго испытательного полета в течение следующих двух месяцев, компании все равно потребуется разрешение Федерального управления гражданской авиации. В управлении также не ответили на запросы журналистов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2018660-spacex-mozhet-povtorno-zapustit-raketu-starship-v-nachale-leta/