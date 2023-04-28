СМИ сообщили об экстренной госпитализации президента Сербии

Александр Вучич. Фото: Srdjan Stevanovic/Getty Images

В СМИ появилась информация об экстренной госпитализации президента Сербии Александра Вучича. Официально информацию пока не подтверждали в пресс-службе главы государства.

О том, что Вучича внепланово госпитализировали, сообщил местный новостной портал B92.

В публикации говорится, что сербский лидер обратился за медицинской помощью не в Военно-медицинскую академию, чьими услугами пользовался обычно.

Также сообщается, что сторонники оппозиции опубликовали в социальных сетях серию твитов, в которых заявили, что президент Вучич попал в медучреждение - они писали про ВМА. По их словам, это втрое обращение президента за медицинской помощью за последние 20 дней.

Помимо этого, в публикации говорится, что сын президента Сербии Данило Вучич адресовал в соцсетях послание отцу.

"Папа, я бы хотел, чтобы ты был жив и здоров. Наши могилы продолжат борьбу с ними", - приводят цитату корреспонденты.

По информации РБК, ряд сербских СМИ опровергает экстренную госпитализацию президента Сербии Александра Вучича в ВМА. В публикациях говорится, что сообщения об экстренной госпитализации сербского президента были опубликованы в Twitter, и корреспонденты называют их выдуманными.

Позже, по информации РИА Новости, президент Сербии Вучич лично опроверг сообщения об ухудшении состояния своего здоровья. Отмечается, что сербский лидер заявил агентству Sputnik Сербия, что новости об ухудшении состояния его здоровья не соответствуют действительности.

Согласно официальному сайту президента Сербии, Александр Вучич родился 5 марта 1970 года в Белграде.

Свой путь в политике начал в 1993 году, когда вступил в Сербскую радикальную партию. в том же году был избран в Национальное собрание. Через 2 года стал генсеком партии.

В марте 1998 года Вучич был назначен министром информации.

В 2014 стал премьер-министром Сербии, а в 2017 - президентом страны. В 2022 году Вучич был переизбран на пост президента Сербии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2018651-smi-soobschili-ob-ekstrennoy-gospitalizatsii-prezidenta-serbii/