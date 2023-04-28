В Испанию пришла африканская жара - там рекордные для апреля 38,7°C

Мадрид. Иллюстративное фото: Paul Hanna/Bloomberg via Getty Images

Метеорологическая служба Испании в четверг зарегистрировала рекордно высокую для апреля температуру. После 5 вечера по местному времени воздух в районе аэропорта Кордовы на юге страны прогрелся до 38,7°C (Кордова и без того считается самым жарким городом Европы).

В этом году апрель в Испании вообще выдался на редкость жарким, в среднем температура там на 10-15 градусов выше обычной для этого времени. Специалисты объясняют это приходом горячего воздуха из Африки, после чего наступило безветрие, и жара лишь усиливалась.

"Это ненормально, температура воздуха в этом году полностью вышла из-под контроля", - заявил в интервью Би-би-си представитель метеослужбы Испании Каэтано Торрес.

В связи с небывалой жарой школы в Испании вынуждены менять расписание, поезда метро в Мадриде стали ходить чаще, чтобы люди не слишком долго ждали на раскаленных платформах, а общественные бассейны в этом году будут открыты на месяц раньше обычного, чтобы народ мог там охладиться.

Аномальные температуры, которые регистрируются на этой неделе в Испании, метеорологи объясняют сочетанием нескольких факторов.

Жаркая погода, которая стоит в Северной Африке, толкает волну жары в Европу. Одновременно область высокого давления над Иберийским полуостровом и, как результат, безоблачное небо позволяют солнечным лучам беспрепятственно нагревать почву, которая уже пересохла и не может снижать жару за счет испарений.

Действительно, нынешней волне жары предшествовала затяжная засуха во многих районах Испании. К примеру, водохранилища в бассейне реки Гвадалквивир заполнены лишь на 25%.

В совокупности все это грозит сильными и преждевременными для апреля лесными пожарами, причем в зоне риска находятся обширные территории. В прошлом году Испания уже больше всех европейских стран пострадала от таких пожаров.

Разумеется, многие ученые спешат отнести это на счет глобального потепления.

"Мы уже знаем, что 2022 год был вторым самым теплым годом в обозримой истории Европы, - заявила в интервью Би-би-си Саманта Берджесс из Службы изменения климата ЕС "Коперник". - Европа нагревается в два раза быстрее общемировых темпов, а чем выше уровень нагрева, тем больше вероятность природных катаклизмов, включая экстремальную жару".

Помимо негативного влияния на людей, особенно представителей групп риска, в которые входят пожилые люди и совсем маленькие дети, жара плохо сказывается на сельском хозяйстве. Многие испанские фермеры жалуются, что отсутствие дождей может привести к гибели урожая, и власти в Мадриде уже обратились в Евросоюз за финансовой помощью.

Некоторые землевладельцы, исходя из неблагоприятных погодных условий, вообще отказались вести посевную, чтобы не тратить средства впустую, и это может заметно сказаться на поставках продовольствия по всей Европе.

Жара, охватившая Испанию, - вовсе не изолированное явление. В первые месяцы года во многих странах мира были побиты температурные рекорды (Британия с ее необычно холодным апрелем не в счет).

В первый же день 2023 года сразу восемь стран в Центральной и Восточной Европе установили январские рекорды высоких температур.

Бьет рекорды и Азия: на северо-западе Таиланда 15 апреля было зафиксировано 45,4°C, в Лаосе температура достигла 42,7 градуса по Цельсию. В столице Бангладеш Дакке было отмечено 40°C - это рекорд последних 58 лет.

Еще одним фактором, способным в ближайшие месяцы повлиять на погоду в глобальном масштабе, считается эффект Эль-Ниньо, то есть колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана.

Если температура у поверхности океана у берегов Перу начнет повышаться, то 2024 год может войти в историю как самый теплый, а это значит, что нужно опасаться многочисленных и сильных ураганов, лесных пожаров и наводнений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2018588-v-ispaniyu-prishla-afrikanskaya-zhara-tam-rekordnye-dlya-aprelya-387c/