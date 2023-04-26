ООН: Индии и Китаю нужно подготовиться к старению населения

Люди на вокзале в Китае. Фото: VCG/VCG via Getty Images

Эксперты ООН заявили, что Индии и Китаю стоит заранее подготовиться к массовому старению населения. Если страны не сделают это сейчас, то в будущем они могут столкнуться с серьезными проблемами в области здравоохранения и социального страхования, передает Bloomberg.

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В ближайшее время Индия обгонит Китай и станет самой густонаселенной страной мира. При этом обе страны в настоящее время сталкиваются с трудными вопросами, связанными со старением населения.

В отчете Организации Объединенных Наций, опубликованном в понедельник, 24 апреля, сказано, что число людей старше 65 лет удвоится в Индии и почти удвоится в Китае. Все это произойдет в течение следующих нескольких лет и спровоцирует дополнительную нагрузку на системы здравоохранения и социального страхования.

При этом население Индии в течение следующих нескольких десятилетий будет только расти, а вот население Китая сократится. В этом году численность населения в стране упала впервые с 1960-х годов. За последние три года работающее население Китая сократилось более чем на 41 млн человек, что примерно равно числу всех людей трудоспособного возраста в Германии.

"Обе страны должны принять меры по социальной защите и обеспечению здоровья и благополучия растущего числа пожилых людей", — говорится в докладе ООН.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2018151-oon-indii-i-kitayu-nuzhno-podgotovitsya-k-stareniyu-naseleniya/