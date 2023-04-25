Расследование в отношении премьера Риши Сунака продлили в Британии

Риши Сунак. Фото: Henry Nicholls / Pool / AFP / Getty Images

Парламентская комиссия по соблюдению норм продлила расследование в отношении премьер-министра Великобритании Риши Сунака в связи со вторым возможным нарушением, передает Sky News.

Премьер-министр Британии стал объектом расследования со стороны парламентской комиссии еще в начале этого месяца.

Тогда сообщалось, что в британском правительстве объявили о нововведении, согласно которому начинающим воспитателям удваивается выплата, если они регистрируются через частное агентство. При этом Сунак, как сообщается, не упомянул, что его супруга Акшата Мурти является акционером такого же агентства по уходу за детьми под названием Koru Kids.

Отмечалось, что от вышеупомянутого нововведения частное агентство, акционером которого является супруга Сунака, может извлечь пользу.

Когда факт раскрылся, от Сунака потребовали объяснений. А парламентская комиссия по соблюдению норм начала расследование в его отношении.

В понедельник стало известно, что британского премьера подозревают в еще одном нарушении – на этот раз собираются выяснить, не нарушил ли премьер-министр один из пунктов кодекса поведения парламентариев.

В пункте говорится, что члены парламента не должны раскрывать подробности расследования парламентского комиссара, за исключением случаев, когда это требуется по закону или уполномочено комиссаром.

Комментируя новое расследование, представитель Сунака заявил, что они лишь указали на то, что было сказано ранее в публичных выступлениях.

По информации на сайте Британской энциклопедии, Риши Сунак родился 12 мая 1980 года в Саутгемптоне, Англия.

Со своей супругой Акшатой Мурти – дочерью Нараяны Мурти – индийского миллиардера и соучредителя технологического гиганта Infosys – Сунак познакомился в Стэнфордском университете.

Премьер премьер-министром Великобритании стал в октябре 2022 года. С 2020 по 2022 год Сунак занимал пост канцлера казначейства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2018101-rassledovanie-v-otnoshenii-premera-rishi-sunaka-prodlili-v-britanii/