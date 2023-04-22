NYT: Джек Тейшейра выкладывал документы Пентагона в чат с сотнями участников с первых дней войны в Украине

Пентагон. Фото: pixabay.com

Рядовой Национальной гвардии штата Массачусетс Джек Тейшейра, обвиняемый в раскрытии сотен секретных документов Пентагона, начал размещать информацию из них с первых дней войны в Украине, причем в открытой группе с несколькими сотнями участников, выяснила газета New York Times.

Газета обнаружила ранее не замеченные посты с аккаунта Тейшейры на другом сервере (группе) в сети Discord, популярной особенно среди любителей компьютерных игр.

Они начали появляться уже с конца февраля 2022 года, спустя менее 48 часов после начала полномасштабного российского вторжения, и прекратились 19 марта этого года, когда Тейшейра написал: "Я решил перестать делать эти апдейты".

Тейшейра был арестован ФБР 13 апреля, через несколько дней после того, как об утечке узнали журналисты. Ему предъявлены обвинения в "несанкционированном удержании и передачи информации о национальной обороне" и "несанкционированном выносе и удержании засекреченных документов и материалов", пока по одному эпизоду. Обвинения основаны на Законе о шпионаже, принятом в 1917 году, когда США вступили в Первую мировую войну.

Юристы полагают, что каждый из разглашенных им документов прокуратура сможет рассматривать как новый эпизод.

Пентагон отказался прокомментировать информацию New York Times. Пока неизвестно, знает ли об этих открывшихся фактах следствие. Газета спросила одного из адвокатов молодого человека, Джошуа Ханье, но тот отказался от комментариев.

Все документы, ставшие достоянием общественности до сих пор, выкладывались в закрытой группе Thug Shaker Central, в которой состояло около 50 человек.

Но один из членов группы рассказал газете, что еще раньше Тейшейра начал делиться секретными данными в другой группе, которая связана с открытым аккаунтом на Ютьюбе и легко доступна всем интересующимся. В ней состоят около 600 человек.

New York Times пишет, что детали активности предполагаемого аккаунта Тейшейры в этой группе совпадают с ранее известными подробностями его жизни: там его поздравляли с днем рождения в тот же день, когда сестра Джека поздравляла его на Фейсбуке, фон на фотографиях также совпадает с фоном фото из Thug Shaker Central.

Самый первый пост, указывающий на утечку, появился менее 48 часов спустя после начала вторжения: "Видел доклад Пентагона о том, что задействована 1/3 всех сил". На вопросы об источнике информации писавший ответил: "У меня есть чуть больше, чем открытые источники. Бонус службы в подразделении разведки ВВС США".

27 марта 2022 этот участник сообщил, что "планируется отвод войск западнее Киева, в смысле всех". Через два дня российская армия, действительно, объявила о выводе войск из Киевской, Черниговской и Сумской областей в качестве "жеста доброй воли".

Писавший утверждал, что нашел информацию на "сайте АНБ". Агентство национальной безопасности США - это особенно секретная служба, специализирующаяся на кибершпионаже и, как известно из откровений Эдварда Сноудена, перехватывающая гигантские объемы данных, передаваемых по электронным каналам связи.

Как объяснял на этой неделе журналистам министр обороны США Ллойд Остин, Джек Тейшейра работал, по существу, "системным администратором, компьютерным специалистом в разведывательном подразделении" и в этом качестве имел допуск к секретности. В США допуск такого уровня имеют тысячи людей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2017846-nyt-dzhek-teysheyra-vykladyval-dokumenty-pentagona-v-chat-s-sotnyami-uchastnikov-s-pervyh-dney-voyny-v-ukraine/