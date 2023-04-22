Бывший президент Перу сдался властям США, его ждет экстрадиция на родину

Алехандро Толедо. Фото: Riccardo S. Savi / WireImage / Getty Images

77-летний Толедо обвиняется в получении взяток в размере 20 млн долларов от бразильской строительной компании, когда он занимал свой пост в период с 2001 по 2006 год.

Несколько лет назад он бежал в США, но был арестован американскими властями по запросу Перу.

Бывший президент отрицает вымогательство или получение взяток.

Перуанские власти утверждали, что Толедо получил миллионы долларов от бразильской строительной компании Odebrecht в обмен на заключение контрактов.

Они направили США запрос об экстрадиции в мае 2018 года. Прокуратура Перу добивается 20-летнего тюремного заключения бывшему президенту.

Алехандро Толедо во время своей инаугурации (2001). Архивное фото: Anibal Solimano / Getty Images

Алехандро Толедо был впервые арестован в Калифорнии в 2019 году. В 2020 году он был освобожден под залог и посажен под домашним арест с электронным монитором на ноге.

На этой неделе адвокаты бывшего президента безуспешно ходатайствовали об отсрочке его экстрадиции. Они утверждали, что его жизнь будет в опасности, если он вернется в Перу.

Толедо заявляет, что обвинения против него политически мотивированы. Однако судья окружного суда США в Северном округе Калифорнии посчитал, что имеется достаточно доказательств, чтобы иметь основания полагать, что Толедо участвовал в сговоре и отмывании денег.

Ожидается, что его экстрадиция займет всего несколько дней.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2017815-byvshiy-prezident-peru-sdalsya-vlastyam-ssha-ego-zhdet-ekstraditsiya-na-rodinu/