Журналиста-расследователя Христо Грозева заочно арестовали в России

Христо Грозев. Фото: Roy Rochlin / Getty Images for Unfinished Live

Лефортовский суд Москвы заочно арестовал журналиста-расследователя и руководителя проекта Bellingcat (объявлен в России "иноагентом" и "нежелательной организацией") Христо Грозева. Ему предъявлены обвинения по статье о незаконном пересечении границы, следует из заявления суда. 21 апреля российский минюст внес расследователя в реестр "иноагентов".

"Судом в отношении Грозева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, который следует исчислять с момента его экстрадиции на территорию РФ, а именно с момента пересечения им государственной границы РФ и передачи конвойной службе ФСИН России либо с момента его задержания на территории России", - сказали представители суда журналистам.

В декабре прошлого года стало известно, что Грозев объявлен в розыск, однако по какой статье его обвиняли, тогда было неизвестно.

Грозев - гражданин Болгарии, а в настоящее время проживает США. В начале февраля он сообщил австрийской газете Falter, что решил не возвращаться в Австрию, где прожил многие годы. "Я подозреваю, что [в Вене] больше российских агентов, осведомителей и подручных, чем полицейских", - сказал он.

Bellingcat - международный расследовательский проект. Команда Грозева расследовала, кто сбил самолет MH-17 над Донбассом, а также отравление политика Алексея Навального.

"Организация побега"

Когда именно и при каких обстоятельствах Грозев, по мнению следствия, незаконно пересек границу, официально не сообщалось.

Тем не менее российские государственные информагентства со ссылкой на источники уточнили, что Грозева обвиняют в организации побега за границу шеф-редактора издания The Insider Романа Доброхотова (и издание, и этот журналист признаны в России "иноагентами").

"Причиной заочного ареста Грозева стало обвинение в том, что он помог нелегально пересечь границу РФ Доброхотову, который проходил свидетелем по делу о клевете", - сказал собеседник агентства ТАСС.

По версии ФСБ, в августе 2021 года журналист Роман Доброхотов незаконно пересек российскую границу "в направлении Украины". Сделал он это, как утверждают в спецслужбе, "в обход установленных пунктов пропуска" и "при посредничестве иных лиц".

Сам журналист, у которого силовики перед этим провели обыски в рамках расследования дела о клевете и изъяли загранпаспорт, отрицал, что нарушил закон.

"Уголовное дело о "незаконном пересечении границы" высосано из пальца. Я имел полное право покидать территорию России, так что дело, скорее, надо возбудить в отношении тех ФСБшников и следователей, которые изымали мои загранпаспорта", - комментировал происходящее Роман Доброхотов в статье на портале The Insider.

Дело о клевете, по которому Доброхотов проходил свидетелем, возбудили в апреле 2021 года по заявлению нидерландского блогера Максимилиана ван дер Верффа. В издании The Insider вышел материал, где говорилось, что голландец мог сотрудничать с Минобороны России и ГРУ.

Ван дер Верфф был одним из авторов проекта Bonanza Media, посвященного расследованию авиакатастрофы малайзийского "Боинга" в Украине в 2014 году. Проект, в частности, ставил под сомнение официальную версию следствия о том, что "Боинг" был сбит из установки "Бук", привезенной в Украину из России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2017803-zhurnalista-rassledovatelya-hristo-grozeva-zaochno-arestovali-v-rossii/