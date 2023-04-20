Самый крупный космический корабль в истории взорвался спустя минуты после старта (фото, видео)

Starship: spacex.com

Сегодня космический корабль Starship стартовал в первый испытательный полет со стартовой площадки в Техасе. К сожалению, тестовый полет завершился взрывом.

Сегодня компании Илона Маска удалось осуществить тестовый полет самого крупного космического корабля в истории. Информацию о полете, а также фото и видео со стартовой площадки SpaceX разместила в .

Полет решили провести спустя несколько дней после первой неудачной попытки - 17 апреля старт отменился. Как отмечали в SpaceX, данный тестовый полет необходим для дальнейшего улучшения аппарата.

"Успех такого испытания измеряется тем, как много мы можем узнать, что позволит нам получить информацию и повысить вероятность успеха в будущем, поскольку SpaceX быстро продвигает разработку звездного корабля", - сообщили в компании перед взлетом.

Предполагалось, что корабль поднимется на высоту примерно 234 километра, сделает почти полный виток вокруг Земли, а затем упадет в Тихом океане, неподалеку от Гавайских островов. Сохранять ракету-носитель не планировалось, поэтому первая ступень после отделения должна была упасть в Мексиканский залив.

Как в своем заявила компания SpaceX, команда продолжит анализ данных и работу над следующим летным испытанием.

"При проведении подобных испытаний успех приходит благодаря тому, что мы узнаем, и сегодняшнее испытание поможет нам повысить надежность Starship, поскольку SpaceX стремится сделать жизнь многопланетной", - говорится в одном из сообщений компании о сегодняшнем запуске.

Отметим, что в минувший понедельник SpaceX отменила запланированный на этот день запуск тяжелой ракеты-носителя Starship. Об отмене запуска стало известно за минуты до старта.

Что такое Starship

На официальном сайте SpaceX говорится, что космический корабль Starship и ракета Super Heavy компании SpaceX, совместно именуемые Starship, представляют собой полностью многоразовую транспортную систему, предназначенную для доставки экипажа и грузов на околоземную орбиту, Луну, Марс и далее. Starship является самой мощной в мире ракетой-носителем, способной нести до 150 тонн груза в многоразовом использовании и 250 тонн груза в расходуемом. Высота ракеты составляет 120 метров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2017620-spacex-ilona-maska-zapustila-v-kosmos-samye-bolshie-v-istorii-raketu-i-korabl-super-heavy-i-starship/